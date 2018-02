Mijas recibe a su héroe

Con la bandera de Mijas como capa el medallista olímpico Regino Hernández saludaba a los vecinos desde el balcón del Ayuntamiento, algo que no ocurría desde la visita de la entonces reina de España, doña Sofía. Pero la ocasión lo merecía. Acompañado de su familia y amigos, el ganador de una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno 2018 celebrados en Pyeongchang recibía una calurosa bienvenida del municipio mijeño, donde ha sido reconocido oficialmente en un acto celebrado en un salón de plenos a rebosar y al grito de "Regino, campeón" para agradecerle su hazaña en Corea. "Me siento muy emocionado. Es increíble llegar a casa, que me hagan este recibimiento y que me reconozcan el trabajo de tantos años", manifestó el rider, quien afirmó que "esta medalla no es solo mía, sino también de todos los que me han apoyado, especialmente en las malas rachas, y los que me han animado a seguir adelante para conseguir un sueño que, finalmente he complido".

El medallista reconoció haber cumplido un sueño que le ha costado "mucho trabajo" aunque "el resultado ha merecido la pena", y alentó a los más pequeños "a que se dediquen a lo que se quieran dedicar, pero que luchen y que se esfuercen, porque todo en esta vida es posible. Solamente hay que hacerlo con muchísimo esfuerzo y con muchísimas ganas". Sobre la repercusión que ha tenido su medalla admitió que "poco a poco me empiezo a dar cuenta de que realmente ha sido algo histórico". "Son muchos años de esfuerzo y trabajo, alejado de la familia, de entrenamientos físicos y de nieve, lesiones, son todos esos los momentos que se te vienen a la cabeza hasta que te das cuenta de que por fin todo ese sufrimiento y esas horas de entrenamiento han tenido su resultado", agregó el deportista, quien ya piensa en Pekín 2022, donde "habrá prueba por equipos y habrá posibilidades de luchar por dos medallas. Esto es solo el principio".

"Es increíble y una satisfacción inmensa porque todo lo que consigue un hijo triplica el valor de lo que pueda conseguir uno mismo", expresó su padre, quien también se llama Regino Hernández. "Empezó a competir a los ocho años y desde muy temprano empezó a despuntar. Desde entonces siempre ha ido hacia arriba, a más, cayéndose y levantándose, siempre con el apoyo de todos los que estamos a su alrededor", agregó Hernández, quien explicó que "en casa vivimos con muchos nervios todas las carreras y en la final se me pusieron los pelos de punta, se me iba a salir el corazón por la boca, es increíble y estoy muy orgulloso". Tras firmar en el Libro de Honores del Ayuntamiento y mostrar orgulloso la medalla de bronce conseguida hace tan solo unas semanas, el alcalde, Juan Carlos Maldonado, le comunicó en persona a Regino Hernández que recibirá el título de Hijo Adoptivo de Mijas, ciudad en la que vive desde los dos años. Además, también anunció que le dará su nombre a la Ciudad Deportiva de Las Lagunas.