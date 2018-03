Milán, un héroe sin capa por las calles de Málaga

El deporte, aunque también la vida, se compone de historias. Sobre las calles de Málaga había 7.500 diferentes, aunque quizá la más especial pueda ser la de Daniel Milán. Se trata de un corredor ciego que se desplazó desde su Cádiz para correr la prueba malagueña. Y cruzó la meta junto a Raquel Lozano, su guía. Dos horas y cuarto después del pistoletazo inicial entre anónimos, pero con una satisfacción rebosante.

"Muy bien, muy tranquila. Hemos disfrutado, hemos vivido, estaba muy relajado", comentaba instantes después de superar otra barrera el gaditano, que recordaba su leitmotiv: "La meta que tengo es superarme a mí mismo, no voy contra nadie. He conseguido que ella se una a mí".

Se refería Milán a Raquel Lozano, una corredora de pruebas populares que se sumergió en la iniciativa de Compartetuenergia.com, impulsada por la energética EDP con la colaboración de la ONCE y la Federación Española de Deportes para Ciegos. "Conocí la plataforma casi por casualidad y cuando Dani se puso en contacto conmigo, tenía mucha incertidumbre. Vi los tutoriales porque no es una cosa que sea muy conocida, pero en el momento que lo conocí...Disfruto mucho, incluso más que cuando voy sola. Es muy gratificante", comentaba la del club Trail Runner, que durante la carrera le va dando constantes explicaciones a Daniel, al cual ella realza: "Creo que tendríamos que aprender más de él, que tiene dos pares para estar aquí. Veía como gente se paraba y por cabeza decía que no podía más y él seguía para adelante. Es una sensación increíble de superación y de lucha".

Daniel, que empezó a correr en septiembre, se pone nuevas metas: "En carrera tengo que aprender muchísimo todavía. Por eso el 22 de abril voy a la Media Marathon de Madrid". Un ejemplo de perseverancia que demuestra que imposible es solo una palabra.