Milic abre otra vía

Se empina la cuesta para el Rincón Fertilidad, que entra en un intervalo final de competición donde busca arañar los objetivos dibujados allá por octubre. Lo intentará con un nuevo arma, la serbia Bojana Milic, que se incorporó a las órdenes de Diego Carrasco hace un par de semanas. Llega la balcánica, de 24 años, para dar profundidad a la plantilla en un tramo de alta exigencia.

Llevaba algún tiempo el club malagueño en el laberinto del mercado en busca de alguna jugadora interesante. Se aceleró la búsqueda tras la lesión de Nazaret Calzado. No cubre la posición Milic, pero sí alarga la rotación. "Vine ayudar al equipo porque en mi país la temporada estaba acabada, solo quedaba un partido y no era importante, mi equipo en Serbia había acabado la liga. Vine para entrenar y ayudar al equipo en la parte final de la temporada y a ganar la Copa de la Reina", comentaba con tono ambicioso a Málaga Hoy tras la primera toma de contacto del Rincón con Ciudad Jardín. Firmó por dos meses y ambas partes negociarán a final de curso extender la vinculación.

Bojana Milic juega de lateral izquierdo, tratándose de una jugadora diferente a las que ya tiene Carrasco a su disposición. "Me gusta mucho jugar defensa. Creo que puedo aportar lanzamiento desde fuera, es mi especialidad. Juego en la posición cuatro, pero el entrenador en mi primer partido me puso en el cinco y me sentí bien ahí. Puedo ayudar en defensa y en ataque", dice la de Ruma, un municipio situado al norte de Serbia de 30.000 habitantes.

Lleva varias semanas la serbia en la ciudad, donde reconoce que se siente plena. "Estoy muy emocionada. La ciudad es bonita, ya puedo ir a la playa... todo ahora luce mejor que en mi país", expone. Sensación que existe en el seno del club, donde existe una gran satisfacción con su desembarco. Destacó el técnico malagueño su implicación, clave ahora que el reloj está al otro lado de la trinchera. El agrado se extiende al 40x20, donde Bilic está corroborando los buenos informes que se habían recibido posteriormente a su fichaje. Un perfil de jugadora que contribuye en ambos lados de la pista y con buen físico. Se valoran especialmente sus virtudes desde la larga distancia, condimento necesario para combatir a equipos de un escalón superior. La eliminatoria ante el Perla Lublin en la Challenge Cup fue buen ejemplo de ello. A ello le suma una intuición y decisión claves en momentos de tensión.

Dejó alguna píldora en su debut el sábado ante el Prosetecnisa Zuazo, rival directo por la sexta plaza antes del encuentro. Dio oxígeno Bojana cuando al equipo se le bajó la persiana en ataque. Acabó con siete goles. "Un poco sorprendida sí me quedé. No esperaba una gran actuación porque era mi primer partido aquí. Estoy contenta, todas las compañeras vinieron tras el partido a felicitarme. No pude hacerlo mejor, quedé muy satisfecha", sostiene, a lo que añade: "Aquí en España hay más nivel que en Serbia, aunque es cierto que se juega diferente. Nosotras jugamos más con lanzamientos desde la larga distancia y aquí juegan más en los seis metros. Son pequeñas diferencias. Venir a España creo que va a ser una buena experiencia para mí".

Se entiende bien con sus nuevas compañeras pese a las dificultades idiomáticas -habla serbio e inglés, por lo que Maja Veljkovic, también serbia, es clave en su integración ya que sí domina el castellano-. "La adaptación va muy bien. Las chicas me atendieron genial y con el entrenador todo está bien también", afirma.

No decae la exigencia, con la Copa de la Reina tocando la puerta. Se confiesa preparada. "Sé que para el club es muy importante porque jugamos en casa. Haremos todo por ganar, tengo la esperanza de que podamos ganar a todos los equipos", admite. Talento balcánico para el Rincón con el nombre de Bojana Milic. Quiere saltar barreras, la Copa llena ahora su ambición.