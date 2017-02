Mo Farah asegura que está "limpio" ante las acusaciones

Mo Farah, cuatro veces campeón olímpico, insistió que sus éxitos no son fruto del dopaje, en respuesta a un nuevo informe sobre el supuesto uso de medicinas de su entrenador. "Es tremendamente frustrante que tenga que hacer un anuncio sobre este asunto", escribió el corredor en un comunicado publicado en su página web.

"Soy un atleta limpio, que nunca ha roto las reglas respecto a sustancias, métodos o dosis y es triste que una parte de los medios continúe intentando asociarme con acusaciones de abuso de sustancias prohibidas", añadió el británico, de 33 años, cuyo comunicado es consecuencia del artículo publicado por el Sunday Times en el que se sugiere que su entrenador, Alberto Salazar, abusó en la prescripción de medicamentos para mejorar el rendimiento de sus pupilos.

Su entrenador, Alberto Salazar, es investigado por uso de sustancias prohibidas

El periódico aseguró que su información proviene de un documento filtrado de la agencia estadounidense antidopaje (Usada) fechado en marzo de 2016.

La Usada estaría pues investigando a Salazar sobre el uso de sustancias prohibidas durante el entrenamiento de atletas en su Nike Oregon Project. En 2015, el técnico estadounidense, de origen cubano, fue ya acusado por el programa de investigación de la BBC Panorama de infracciones de las normas antidopaje. Salazar y Farah han negado siempre vehementemente haber violado alguna regla. "No tengo claras las motivaciones del Sunday Times, pero entiendo que usando mi nombre y perfil hace la historia más interesante. Pero es totalmente injusto hacer afirmaciones cuando está claro por sus propias declaraciones que no he hecho nada malo", añadió. Si la USADA o cualquier otro organismo antidopaje tiene pruebas incriminatorias, advirtió, "deberían publicarlas y tomar acciones, en lugar de permitir que los medios hagan de juez".