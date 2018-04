'Moli': "El 'play off' es la razón de ser de esta competición"

Le costó al UMA Antequera sellar el billete para las eliminatorias por el ascenso. Manuel Luiggi Moli recalcó la valía del hecho. "Me quedo con poder competir en el play off, era lo importante. Era complicado porque ellos venían en ascenso y nosotros con dos derrotas. No fue un partido muy atractivo, pero sí emocionante. Tuvimos la fortuna de meter el gol. Ellos tuvieron más posesión y nosotros jugamos más a defender, mirando el resultado, que nos favoreció", comentó.

El técnico quiere aún paladear una liga regular notable. "Nos quedan dos semanas y vamos a disfrutar. El play off es la razón de ser de esta competición, pero antes tenemos el Nacional universitario", cerró.