Moli tira de ambición

Solo resta un partido para que llegue el parón navideño. Ante el filial de El Pozo Murcia tocó derrota prácticamente incontestable para el UMA Antequera. El líder llevó la manija del encuentro y no dejó sitio a los de Moli pese al simple 2-0 del marcador. Como sea, el tropiezo sienta mal en una tabla tremendamente apretada. Y es que los antequeranos son sextos en un triple empate a 26 puntos con su perseguidor a solo uno.

Cabe señalar que con los filiales de Barcelona y Murcia, este líder, por delante, el UMA sería virtualmente cuarto y se mantendría en play off. No obstante los duelos ante estos equipos pueden ser auténticas visitas al dentista que luego pasan factura. Para Moli, la lectura de la derrota era clara en rueda de prensa: "El partido fue espeso. Pasó todo más rápido de lo normal porque el balón ha salido poco porque el rival trataba de mantener la posesión. No hicimos mérito para haber ido ganando, tampoco nos salieron las cosas y ellos sí acertaron".

En su análisis, el técnico del UMA rescataba una falta de acierto que otros días fue clave para sacar de oficio los partidos más difíciles: "Ha sido un problema de no acertar a portería en las pocas ocasiones que hemos tenido. No fue así, no entró y tuvimos que ir siempre a contrarreloj. Nos faltó darnos cuenta de que el partido era ante el líder y si lo es, es por algo. Tiene jugadores jóvenes pero muy hechos y con mucha calidad. Después, los jugadores lo intentaron y dieron todo, pero era un partido de esos en los que las cosas no salen".

El próximo sábado (17:00) toca redimirse en el Argüelles ante el Itea Córdoba. "Si tenemos la ilusión, las ganas y la ambición arriba tenemos la obligación de no alejarnos mucho de los puestos de cabeza ni salirnos del play off", apunta Moli, al que no preocupa "que se vayan para adelante El Pozo o Barcelona", sino que mira a los suyos, a los que pide un empujón visto el nivel: "Hay que seguir sumando porque al final, donde parecía que el equipo se tenía que adaptar y que iba a ser un año difícil, demostramos que somos un equipo respetado por los demás y con opciones muy serias de meternos en play off".