Momento para saldar esa deuda

Hace ahora tres veranos, el Centro de Deportes El Palo afrontaba uno de sus retos más ambiciosos de siempre. La competición acabó bajándole el pulgar cuando pone las notas y la Segunda B fue un sueño demasiado efímero. Ahora, después de amortiguar el golpe, el desafío es poner los pies de nuevo en el trampolín. Y que en mayo se dicte sentencia. "Le debemos algo a El Palo. Sobre todo todos los que estuvimos en aquella etapa, pues por desgracia el club descendió. Ahora ponemos cada uno nuestro granito para intentar llevarlo donde se merece, que es Segunda B. Partido a partido con la plantilla tan sana que hemos hecho. Entre todos debemos ponerlo donde nunca tendría que haberse ido", explica Apoño, que vuelve para sacarse esa espina.

La octava posición del curso anterior dejó un regusto agrio en el Nuevo San Ignacio. Así, el verano ha sido movido en los despachos, con el fin de dar ese salto competitivo, y para ello también llegó la ayuda económica del nuevo patrocinador, BeSoccer. Una máxima para no descolgarse del primer vagón antes de tiempo. El primer cambio fue en la manija, con el aterrizaje de Serafín Gil, Sefi. Una primera piedra a la que siguieron refuerzos de calibre para cada línea. Veteranía, hambre y calidad a partes iguales. Reina en la portería; Jairo y Sergio Castillo para la zaga; Vergara en la sala de máquinas; y Ramírez para la finalización, entre otros. Sin contar el regreso del puntal del proyecto, Apoño. "No lo voy a descubrir, todo el mundo sabe lo muy buen jugador que es. Es de otra categoría, de otro nivel. Lo que te puedo decir es que a nivel de trabajo está muy implicado, muy ilusionado, con muchas ganas y eso para nosotros es un plus", explica Sefi del que debe ser su faro. A este elenco de nombres se unen las renovaciones de pesos pesados en el conjunto paleño como Jurado, Salvi, Vela, Nacho Aranda o Durán.

Los paleños debutan ante el Melistar fuera y después afrontan dos encuentros en casa

Un plantel para retos ambiciosos, pero que quiere ir domingo a domingo. "Si algo me ha enseñado el fútbol es eso que está tan manido, que es ir de partido a partido. Es lo más sensato. El fútbol te pone en el lugar que mereces. Intentamos trabajar, va a ser una liga muy complicada y habrá que ir cumpliendo objetivos poco a poco", expone el preparador rondeño.

Aunque la plantilla está completa, la dirección deportiva de El Palo anda ojo avizor en estos últimos retazos que da el mercado. "Estoy contento con lo que tenemos, aunque hay algunas fichas libres. La idea es que si hay algún jugador que mejore el nivel de ahora y se pone a tiro, daremos ese paso", agrega el entrenador.

No será sencillo mantenerse arriba en la tabla en un Grupo IX de Tercera que recupera el nivel de antaño. "La verdad es que si te pones a mirar los equipos, de los últimos años esta tiene el nivel más fuerte. Han descendido de Segunda B tres gallitos y no han subido ninguno de los cuatro que lo intentaron", comenta Sefi. Para ello, considera básico ser "buen grupo" porque "acaba dando puntos". Presume de "chavales extraordinarios", lo que estima básico para poder tener una gestión de vestuario eficiente.

En esta tesitura, el Nuevo San Ignacio debe convertirse en un fortín inexpugnable. "Ganar los partidos de casa es muy importante, yo creo que históricamente siempre lo ha sido", dice el técnico. Empezará la liga El Palo en cinco días en el feudo del recién ascendido Melistar. Un encuentro lejos del calor de la afición paleña, que verá a su equipo en dos jornadas seguidas después ante Torremolinos y Antequera. Unos primeros choques para ir testando a un conjunto que en el trabajo previo a la temporada está dando buenas vibraciones.

Los ladrillos están puestos y solo queda esperar que la casa no se caiga. El Palo ya sueña con volver a degustar el fútbol de bronce. Antes quedan 42 fechas en las que bregar. El domingo empieza el camino y conviene no correr. Olvidar la meta y disfrutar del camino, así la cuesta tendrá menos pendiente. Con la bandera a cuadros espera una bonita y deseada recompensa para todo el esfuerzo invertido.