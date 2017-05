Muguruza se estrena con triunfo ante otra ex campeona

Garbiñe Muguruza inició la defensa del título parisino con una doble victoria, una en la cancha ante la italiana Francesca Schiavone y otra interna, la de saberse el foco de atención en Roland Garros.

Muguruza, quinta mundial, necesitó una hora y 33 minutos para doblegar por 6-2 y 6-4 a Schiavone, campeona de Roland Garros en 2010 y finalista al año siguiente. Su próxima rival será la estonia Anett Kontaveit, que superó 7-5 y 6-1 a la rumana Monica Niculescu.

La española, que derrotó en la final del año pasado a Serena Williams para levantar su primer y hasta ahora único Grand Slam, busca convertirse en la primera tenista en defender con éxito el título en la arcilla de París desde Justine Henin. La belga ganó los títulos de 2005, 2006 y 2007.

"No puedo salir ahí y estar como un flan, tengo que mantener la compostura, simplificar. La gente está ahí pensando que soy la que ganó el año pasado. Pero eso no importa, da igual contra quién jugase, porque tenía que ganar mi propia batalla", dijo Muguruza.

La hispano-venezolana está en la lista de grandes candidatas al título, donde no aparecen ni Serena Williams, ausente al estar embarazada, ni Angelique Kerber, eliminada en la primera ronda. Sin embargo, Muguruza cree que tiene suficiente con pensar en sí misma y en minimizar los elogios por su título de hace 12 meses.

"Es la primera vez que vengo a un Grand Slam en el que soy campeona. Te crees que todo el mundo espera que ganes. Son sensaciones que la gente transmite. Es imposible no tener esos pensamientos, pero no me asusto", dijo.