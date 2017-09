El Municipal para embragar

El Marbella FC afronta esta tarde (18:30) ante el San Fernando un nuevo partido de liga con el objetivo de volver a reencontrarse con la victoria. El técnico blanquillo, Fernando Estévez, reconoció que tras un "día de limpieza física y emocional, la gente está mentalizada de que el domingo (por hoy) tenemos un partido importante en el que tenemos que seguir mostrando el nivel que traíamos de semanas anteriores".

Para Estévez "tenemos que ganar, sobre todo porque después de lo injusta que fue la derrota del miércoles, merecemos más". El técnico explicó que "no me arrepiento de nada de lo que ha pasado, yo siempre que me planteo un partido lo hago con la reflexión de poner lo mejor que tengamos sobre el terreno de juego". "El otro día lo pusimos todo, aunque quizás nos faltó consistencia por dentro para ganar al rival", sentenció el entrenador, al tiempo que ha añadió que "pudimos sentenciar en la primera parte".

Después del choque copero intersemanal, habrá rotaciones en el once de los localesTras dos choques fuera, el equipo vuelve a casa, donde consiguió el único triunfo del curso

En este sentido dejó claro cuál es la premisa del equipo esta temporada "el camino más corto para conseguir una victoria es buscar el segundo gol y no defender lo que tienes. Yo quiero un Marbella que con resultado favorable vaya a por el partido". Además insistió en que "el estilo es el medio para conseguir el resultado. El paso más corto para obtener un resultado favorable es hacer lo que entrenamos habitualmente".

El exigente calendario con el que el Marbella ha iniciado la temporada obligará al técnico granadino a hacer cambios porque "es importante refrescar el equipo". "Hay jugadores cansados con tantos partidos y hacen falta algunos cambios necesarios", dijo, al tiempo que agregó que "soy partidario de tocar lo mínimo posible lo que funciona bien, pero la estructura será parecida.

Hay jugadores cansados que necesitan un refresco". Estévez apuntó que "traíamos una regularidad y creo en el trabajo que estamos haciendo", además de añadir que "necesitamos un resultado positivo para afrontar bien anímicamente una semana en la que tenemos tiempo de preparar el próximo partido". En cuanto al capítulo de bajas, el único descarte es el capitán Javier Añón, que sigue con algunas molestias. Otros jugadores que han tenido problemas musculares como Yael o Marcos sí llegarán al partido de esta tarde ante el San Fernando.