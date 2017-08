Nadal y Federer, los favoritos en un US Open abierto como nunca

Los nombres de Rafael Nadal y Roger Federer se llevan todos los focos de atención, pero hacía mucho que no se veía un Grand Slam con un abanico de favoritos tan amplio como el Abierto de Estados Unidos que comienza hoy.

Con Federer tocado en la espalda, Nadal no tan fino en cemento y con las impactantes bajas de tres ex campeones como Murray, Djokovic y Wawrinka, sumadas a las de Nishikori y Raonic, la ocasión parece propicia para que los integrantes de la nueva generación den un paso adelante.

Estrellas emergentes como Zverev, Thiem o Kyrgios parecen ser un verdadero peligro. Y también surge un espacio para jugadores de la camada intermedia, como los ex campeones Del Potro o Cilic, Tsonga, Berdych o Dimitrov, ganador la semana pasada de su primer Masters 1.000.

"Es un torneo que disfruto y en el que conseguí lo máximo", recordó Cilic, campeón en 2014. "Hay candidatos como Federer o Nadal, pero veo todo muy abierto. ¿Por qué no repetir?", se preguntó el croata, quinto favorito.

Zverev, campeón este año de cinco torneos, también parece tenerlo claro. "Estoy jugando muy bien en pistas duras y siento que puedo competir y vencer a cualquiera durante este momento", aseguró el cuarto favorito, que se benefició además con la baja de Murray por su sector del cuadro.

Para Nadal, que lo pongan a él a sus 31 años y a Federer a sus 36 como candidatos, ya no resulta sorpresivo. "En enero sí. Ahora, un poco menos. De todas formas, en términos de favoritos o no favoritos siempre es lo mismo. Siempre se habla de candidatos, pero el jugador que juega mejor, es el jugador que tiene mejores oportunidades", señaló el campeón del US Open de 2010 y 2013.

A Federer, en cambio, todavía le resulta llamativo. "Tal vez sí se podía prever que estuviésemos de nuevo en forma, pero tal vez no tan así", reconoció el campeón de 19 títulos de Grand Slam.

Nadal y Federer debutarán mañana ante el Lajovic y Tiafoe, respectivamente, en una parte del cuadro que luce en los papeles más cargada que la zona baja. Por ese lado también aparecen Dimitrov, Kyrgios, Del Potro, Thiem y Berdych entre otros.

Nadal y Federer acaparan la atención, pero al menos una decena de potenciales candidatos acechan para aprovechar las oportunidades que brinda un US Open abierto como nunca.