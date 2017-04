Nadal: "Hay que aprovechar las oportunidades porque no son eternas"

Rafael Nadal quiere "aprovechar al máximo" su gran momento en la temporada tras ganar por décima ocasión el Masters 1000 de Montecarlo en el inicio de la gira de torneos sobre arcilla que culminará en Roland Garros, una de las citas favoritas del tenista español.

""Hay que aprovechar estas dinámicas, estos momentos porque las oportunidades no son eternas y cuando uno se siente bien es el momento de echar el resto", afirmó Nadal al programa El transistor de Onda Cero.El español había demostrado a lo largo de la temporada un gran nivel, que lo llevó a disputar las finales en Australia, Miami y Acapulco pero sin conseguir ningún título, racha que se cortó en Montecarlo.

"Me siento feliz de que he empezado bien el año. He jugado cuatro finales, he podido ganar esta después de tres derrotas y sé que estoy en una posición privilegiada, que las cosas están saliendo bien y es el momento de seguir apretando", aseguró. Con su décimo título en Montecarlo, algo que Nadal no se "hubiera imaginado", se convirtió en el tenista con más títulos en arcilla (50), superando al legendario tenista argentino Guillermo Vilas.

"Con los años uno aprecia más las oportunidades de conseguir cosas así ya que no son eternas. Se ha conseguido un título muy importante, uno de los más importantes del año para mí y estoy muy feliz por eso", concluyó Nadal, que debutará esta semana en el Conde de Godó ante el ganador del duelo entre el argentino Renzo Olivo y el brasileño Dutra Silva.