Nadal confirma que no estará en Marbella

Rafa Nadal no estará en Puente Romano. El número uno mundial confirmó ayer desde Melbourne -donde disputa el Open de Australia- su decisión de ausentarse por motivos físicos de la primera eliminatoria del Grupo Mundial de la Copa Davis, que se disputará sobre tierra batida del 2 al 4 de febrero en Marbella, contra Gran Bretaña. El tenista balear compareció ante la prensa antes de medirse en cuartos de final del Open de Australia a Marin Cilic, y ahí es donde confirmó su baja, ya comunicada al capitán del equipo español, según sus palabras. "No voy a estar en Marbella para jugar la Copa Davis y el capitán Sergi Bruguera ya lo sabe. He tenido que dejar de jugar en Abu Dhabi y en Brisbane y no puedo hacer cambios drásticos de superficie. Ayudaré al equipo en todo lo que pueda porque me ilusiona volver a ganar otra Copa Davis", apuntó Nadal, que insistió en la necesidad de cuidar su físico para evitar sustos: "El año fue duro y complicado, muy bueno pero con muchos partidos, y lo acabé de una forma que no me gustó. Por lo tanto, tengo que intentar que no ocurra lo mismo y salvar mi físico".

Así las cosas, Nadal será una de las grandes ausencias en la lista que da Bruguera a las 15:00 en la sede del Consejo Superior de Deportes. Se espera que el número uno del grupo sea Carreño, eliminado precisamente por Cilic en Australia, y que lo acompañen Ramos y Bautista, mientras que para el dobles acudirían Feliciano, Marc López o Granollers. Y junto a ellos, como sparring, el malagueño Alejando Davidovich.