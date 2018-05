Nadal descarta una cita descafeinada pese a la baja de Federer

Rafa Nadal, número uno del mundo, juzgó que ganar Roland Garros sin tener en el cuadro a Roger Federer, número dos, no le restaría valor a una nueva victoria en París, que sería su undécima de su carrera.

"Sería lo mismo (la victoria) si estuviese Roger o no. Tampoco se podía decir que una victoria de Federer cuando estaba lesionado yo o Djokovic no era bonita", sostuvo Nadal, en rueda de prensa previa al comienzo del cuadro principal del Roland Garros, que se inicia mañana. La ausencia de Federer es "una mala noticia para el torneo, no para mí", ya que "la victoria significa lo mismo", ahondó.

El tenista mallorquín, a punto de cumplir 32 años, valoró que Djokovic es "siempre uno de los candidatos", a pesar de los altibajos del serbio en los dos últimos años, y dijo que es demasiado pronto para hablar de una hipotética final contra él.

De su rival en primera ronda, el ucraniano Aleksandr Dolgopólov (54 del mundo) opinó que es "incómodo e imprevisible". "Muchas veces es capaz de un nivel muy alto y de hacer cosas extrañas, pero es peligroso, esa es la verdad", comentó.

Nadal opinó sobre la mejora del porcentaje de sus restos. "No lo sé si me da tranquilidad o no lo de haber mejorado el resto. El saque sigue siendo muy importante porque puedo jugar así los restos más tranquilo", dijo.

El jugador español asumió que regresar a las pistas de Roland Garros es especial, sobre todo por saber que allí "ha sacado tantos partidos adelante".