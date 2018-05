Nadal, a una manga del triunfo

No hubo, por lo demás, sorpresas en la primera ronda del cuadro masculino. Todos los favoritos ganaron sus partidos. Sí causó cierta extrañeza la derrota al suizo Stan Wawrinka ante el español Guillermo García-López, 67 del mundo, aunque es evidente que el jugador helvético no atraviesa por su mejor momento. Wawrinka, cabeza de serie número 23 y finalista de la última edición, perdió en cinco sets (6-2, 3-6, 4-6, 7-6(5) y 6-3), en tres horas y 30 minutos. Wawrinka, acosado por una lesión de rodilla, tuvo que ser atendido durante el partido.

Carla Suárez, Arruabarrena y Georgina García, a segunda ronda

Carla Suárez avanzó a la segunda ronda de Roland Garros al lograr una plácida victoria ante la croata Ana Konjuh (6-0 y 6-1). Suárez, número 23 de la WTA, venció a Konjuh en apenas 43 minutos de partido y se medirá a la griega Maria Sakkari (38º del mundo). "Se trata de aprovechar estas oportunidades", dijo la española sobre un partido que apenas le supuso dificultades. "He jugado muy bien, cada pelota iba donde yo quería. Y ella no ha estado a la altura, no ha opuesto la resistencia que suele poner", dijo en rueda de prensa. En el cuadro femenino, la también española Lara Arruabarruena (91ª mundial) doblegó en un partido más ajustado a la húngara Timea Babos (37ª del mudo). La vasca, que llega por primera vez a la segunda ronda en París, venció por 7-6 (7-5) y 6-3 y se enfrentará a la checa Petra Kvitova (número ocho de la WTA). Una de las sensaciones de la jornada fue el triunfo de Georgina García Pérez (115ª del mundo), una de las tres raquetas españolas que superó la fase previa, quien ganó a la eslovena Dalila Jakupovic y firmó su pase a la segunda ronda, en la que se medirá con Caroline Wozniacki, tenista que ocupa la segunda plaza de la clasificación mundial. García Pérez, nacida en Barcelona hace 26 años, venció por 6-4 y 6-3 en una hora y 11 minutos. Garbiñe Muguruza debuta hoy ante Svetlana Kuznetsova.