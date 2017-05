Nadal retrasa su debut por una otitis

Rafael Nadal debutará finalmente mañana en el Abierto de Madrid debido a la otitis que sufre, un cuadro clínico que no reviste mayor importancia, pero que le provoca "dolores de cabeza y hasta mareos".

"Me levanté el viernes a las tres de la madrugada con dolor en el oído. No es nada importante, pero es la primera vez que me pasa en mi vida y molesta mucho", dijo Nadal en su primera rueda de prensa oficial en el Masters 1.000 de la capital española.

"Te hace estar todo el día con molestias, dolor de cabeza y hasta mareos, pero he entrenado con normalidad. Fui al médico hace dos días y no es nada importante", reveló el cuatro veces campeón en Madrid, quien postergó el domingo su primera comparecencia ante los medios debido a su problema de salud. Nadal, que solicitó el retraso de su estreno, concedido al final, debe medirse en su primer partido en la Caja Mágica al italiano Fabio Fognini, quien el domingo superó su encuentro de primera ronda ante el portugués Joao Sousa.

El número cinco del ranking entrenó ayer al mediodía con el austriaco Dominic Thiem antes de la rueda de prensa y no exhibió inconvenientes. Su práctica fue seguida por cientos de personas en una jornada a pleno sol en la capital española.

Mientras, la jornada se desarrolló con resultados dispares para los tenistas españoles. David Ferrer remontó un encuentro que tenía muy complicado ante el ruso Mikhail Kukushkin para avanzar a la segunda ronda del torneo de Madrid. El de Jávea llegó a tener una desventaja de 3-1 en la segunda manga, pero se recuperó a tiempo para sumar su séptima victoria en igual cantidad de encuentros ante su rival (1-6, 7-6 (1) y 6-4).

Antes, Marcel Granollers perdió contra Florian Mayer por 7-5 y 7-5 y Guillermo García-López hizo lo propio ante Marius Copil por 7-6 (8-6), 4-6 y 7-6 (11-9) tras tener dos puntos de partido.

En el cuadro femenino, sorprendió la derrota de la número tres del mundo, la checa Karolina Pliskova, quien sucumbió por 6-3 y 6-2 ante la letona Anastasija Sevastova en la segunda ronda. Angelique Kerber, la gran favorita, avanzó a los octavos tras imponerse a la checa Katerina Siniakova (6-2, 1-6 y 7-5).