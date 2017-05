Nadie puede con Ruzafa

El 2017 de Rubén Ruzafa está tomando tintes históricos. El triatleta del Rincón de la Victoria volvió a imponerse, por cuarta vez en lo que va de año, en otro XTERRA. Esta vez fue el turno de Portugal, donde el año pasado logró también el triunfo. El malagueño se marchó hasta la localidad lusa de Golega para volver a pisar otro podio y colgarse al cuello otra medalla de oro.

Llegó, vio y venció. Otra vez. Una vez más. Llegaba tras imponerse en otros tres XTERRA. Isla Reunión, Grecia y la última en España avisaban al resto de participantes del nivel que alcanzaba el malagueño en esta cita. No decepcionó. Volvió a ser el más fuerte en el segmento en bicicleta y se mantuvo entre los mejores en el agua y a la carrera. Ruzafa marcó un tiempo de dos horas, 33 minutos y 45 segundos cuando cruzó la línea de meta, casi cuatro minutos de ventaja con su primer perseguidor. El belga Yeray Luxem se colgó la plata con un tiempo de dos horas, 37 minutos y 23 segundos y el bronce el francés François Carloni con una marca de 2.39:02.

"La carrera ha sido bastante dura, me he tenido que exprimir al máximo", explicó el malagueño tras la prueba. Acabó satisfecho con su papel en el agua y bicicleta: "Estoy muy contento. He salido pronto del agua y eso que he tenido que hacerla casi toda solo. En bici he salido de los primeros, me he mantenido con Yeray mucho tiempo". A los últimos metros llegó con margen suficiente: "Al final he podido llegar con un minuto y medio a la transición. He intentado ir lo más rápido posible para seguir mejorando. Y al final he llegado con mucha ventaja". "He llegado casi muerto pero vamos compitiendo carrera a carrera", sentenció.

Tras esta nueva victoria, Ruzafa volverá a competir el 10 de junio en el XTERRA Bélgica, el 24 del mismo mes en Suiza y el julio en Francia.