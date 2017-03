Nafti se marcha "con la cabeza alta"

Jornada extraña la vivida ayer en el Municipal de Marbella. Día de despedida y bienvenida a su vez. Se marchó Mehdi Nafti, despedido tras un bache de resultados y diferencias con la directiva, que deja su lugar al veterano Miguel Álvarez. El franco-tunecino pudo dar su adiós a la plantilla, que le arropó en su despedida ante los medios. En ella, el ya ex preparador blanquillo señaló marcharse ante todo "con la cabeza alta" y "con el sentimiento del trabajo bien hecho".

Nafti no quiso ofrecer grandes titulares en sus últimas palabras en el Municipal. A pesar de las diferencias, el técnico evitó implicar al club y se limitó a mantener un discurso de agradecimiento. Especialmente orientado a una plantilla en cuyos rostros se pudo leer la disconformidad por la decisión tomada. "Les he dicho que esto no acaba sí, que tienen que ganar al Granada B, que será un partido clave para el futuro", apuntó, añadiendo que no duda en la capacidad de su equipo para alcanzar la fase de ascenso: "Es algo que me deben". E insistía: "Darle las gracias sobre todo a mis chicos, a los jugadores, que nunca han dejado de creer pese a la mala racha de la primera vuelta".

"Es la primera vez que me pasa esto, y espero que no sea la última, me voy con la cabeza bastante alta, con el sentimiento del trabajo bien hecho", fue otro de sus principales manifiestos. Nafti deja al equipo en tercera posición, aunque con el liderato prácticamente fuera de su alcance tras un importante bache en febrero. No conocen la victoria desde el día 5 del pasado mes, cuando vencieron por 0-1 a El Ejido 2012. Desde entonces, dos derrotas y dos empates que provocan que el equipo haya perdido esa inmunidad en la zona de play off, con el Mérida a sólo cuatro puntos.

En su capítulo de agradecimientos, Nafti quiso parar en Alessandro Gaucci, ex director deportivo, "por dar la oportunidad a un alumno de un curso de entrenador de dar el salto a Segunda B, tuvo la valentía de hacerlo". Y añadía a "la gente que ha tenido paciencia conmigo". "Sé cómo soy, el carácter que tengo, debo mejorar en muchos aspectos, pero he sido yo y para mí ha supuesto una oportunidad tremenda", dijo, volviendo a aludir a sus ya ex pupilos: "De Marbella me llevo esto (señalando a los jugadores)".