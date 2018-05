Tras una campaña sinuosa el Asisa Alhaurín de la Torre alzó el título de la Primera Nacional ante su gente hace tres días. Al volante está Francis Trujillo (Málaga, 1975), que eleva el listón de exigencia horas antes de subirse en el trampolín. "Es una auténtica ilusión ver a tanta gente feliz", reconoce el técnico, que deja un puñado de reflexiones interesantes.

-¿Le ha dado tiempo a disfrutar ese título de Primera Nacional?

-Sí, ha dado tiempo. Era tan poco esperado que ha dado tiempo a disfrutarlo intensamente.

-¿No había muchas expectativas entonces?

-No lo esperábamos porque durante la temporada surgieron muchos problemas. En Navidad veíamos esto como una auténtica quimera.

-¿Qué provocó que el equipo resurgiese?

-La llegada de la norteamericana [Jay White]. El presidente dio un paso adelante y la trajo. También el resto de las que quedaban apretaron los dientes y cuando estaba a punto de hundirse el barco todas remaron con más fuerzas.

-Entonces supongo que este título habrá dado mucha confianza.

-Totalmente, esto ha sido un chute de confianza y de energía que va a hacer que estamos más relajadas y concentradas.

-¿Qué considera necesario mantener de esa Final Four ganada para esta fase de ascenso?

-La clave es que estemos igual de compactos y serios en defensa. También que acertemos con los planes de cada partido, con el planteamiento, y que tengamos un poco de más acierto. Si queremos dar el siguiente paso, no nos vale el que tuvimos porque si no no nos va a dar.

-Por otra parte, ¿qué deben corregir?

-El nivel de acierto, también de dureza mental. Nos vamos a encontrar con rivales cualificados y con otro herido, jugando encima en su campo. Tenemos que dar un paso adelante ahí.

-¿Ve a su equipo preparado para un desafío de este calibre?

-Sí el equipo está preparado mentalmente, en un buen punto de madurez, no me cabe ninguna duda. En esos aspectos está preparado, en otros quizá no tanto.

-¿Al club como institución también lo considera dispuesto?

-El club en lo económico está preparado por lo que me llega y veo. En lo demás, con la ilusión que desprende ahora hace que vayamos para arriba como un cohete.

-¿Cuáles son las claves en una fase de ascenso con este formato de liguilla?

-Está claro que no hay que fallar en los días claves. Hay partidos que no puedes fallar, no todos los partidos valen igual aunque lo parezca. Sobre todo recuperar bien e intentar que mientras uno no esté eliminado matemáticamente hacerlo lo mejor posible porque nunca se sabe qué puede pasar en un triple empate. Un viernes puedes parecer eliminado y un domingo estar clasificado.

-Hablemos de los rivales. El Adareva parece un claro favorito al ascenso a LF-2.

-Para mí ellas junto al Unicaja son los grandes favoritos. No obstante creo que Adareva está un punto por delante. Su objetivo claro es el ascenso, tiene tres jugadoras importantísimas, que están por encima del nivel de las demás del campeonato. Y además poseen muchas tablas en estas lides, tanto jugadoras, como directiva y club, lo que les hace doblemente peligrosas.

-¿Qué tal Náutico Tenerife?

-Náutico no tiene la estructura profesional de Adareva y digamos que su objetivo, no quiero equivocarme, creo que es más disfrutar que competir por el ascenso.

-Luego está el Unicaja, con el que ya jugaron el domingo. ¿Qué equipo se espera en esta fase de ascenso, donde ejercerá como anfitrión?

-Unicaja para mí es el favorito junto a Adareva. Juega como local en el templo del baloncesto malagueño, con el público a su favor. Van a estar heridas y eso es positivo para ellas, eso les va a hacer jugar mejor. No van a tener problemas de entrenamiento con sus junior como la semana anterior. Peque va a hacer una gran preparación, estoy seguro. El domingo fue un poco un accidente, es algo fuera de lo normal que anoten un punto en el último cuarto. Va a ser un equipo doblemente peligroso.

-Parece el momento exacto para que uno de los clubes malagueños dé el salto a la Liga Femenina 2. ¿También lo cree?

-Sería un momento idóneo. Estamos preparados tantos ellos [el Unicaja] por estructura y nosotros por ilusión.

-Necesitaba el baloncesto femenino de la provincia tener unos referentes que dieran cabida a las jugadoras de nivel. ¿Se está corrigiendo eso?

-Ha faltado y ahora parece que gozamos de buena salud y estamos dos clubes y otros que vienen por detrás. Estamos preparados para dar el salto.

-¿Qué significaría para el Asisa Alhaurín de la Torre ser equipo de Liga Femenina 2?

-Sería un chute de ilusión, de emoción. El club crecería mucho. Sería cumplir un sueño desde abajo.

-¿Y para Francis Trujillo?

-Para mí en lo personal lo que ha pasado este fin de semana supone una auténtica ilusión por ver a tanta gente feliz. Estar en Liga Femenina 2 sería lo mismo pero multiplicado por 100. En definitiva es algo que quedaría para siempre por decirlo de alguna manera y sería muy importante.