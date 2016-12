"Necesitamos enganchar tres o cuatro victorias"

La tormenta empieza a amainar en San Ignacio. Gracias en buena parte a Falu Aranda (Málaga, 1994), el ariete que va camino de su segundo pichichi consecutivo en el Grupo IX de Tercera División. Ocho goles en sus últimos cinco partidos, el último el jueves para derrotar al Huétor Vega, completan una tarjeta de 14 en lo que va de una temporada cuanto menos difícil para El Palo. El director deportivo maneja los hilos del equipo tras la marcha de Fernando a finales de octubre. El tiempo avalará o no el cambio.

-Ocho goles en cinco jornadas. Empieza a acercarse a sus cifras.

-Metí en el segundo partido y luego poco más, no estábamos bien. Nos habíamos encontrado con otro estilo de juego y estábamos inquietos. Por fortuna eso está cambiando. Contra el River Melilla hice un doblete, por ejemplo. Aunque hubo que remontar. Nos costó entrar al partido como siempre. En las primeras partes no sé por qué, pero nunca terminamos de arrancar.

-En esos cinco partidos, tres victorias, un empate y sólo una derrota. Esos goles también son útiles.

-Si te alegra marcar, es mucho mejor cuando además sirve para sacar puntos. Nos encontramos que el equipo tiene poco gol, le cuesta mucho marcar, pero me estoy teniendo la suerte de poder hacer goles en todas las que tengo.

-Está pichichi de la categoría con 14 goles, camino de los 18 del curso pasado. El Palo es su hábitat.

-Y que no sean 18, que sean más (risas). La cuestión es marcar todos los goles que sea posible para ayudar al equipo a lograr los objetivos.Yo cada año voy mejorando y aprendiendo más del fútbol. El año pasado llegué tarde, no hice pretemporada y eso cuesta. En este ahora me encuentro más cómodo, estoy más habituado a todo y lo noto en los partidos. En otro lado no creo que pudiera ser igual, El Palo es una gran familia y vamos todos a una. Es un club humilde y aquí te ayudan muchísimo a aprender. Gracias a la gente de aquí estoy como estoy y he conseguido hacerme a Tercera, que es una categoría muy difícil. También tengo la suerte de contar con minutos, porque cuanto más tiempo tienes, más aprendes.

-Tercera no está hecha para los jóvenes.

-Es dura, muy dura. Hay mucha veteranía. También ocurre que los campos son pequeñitos, algunos son un poco malos, el césped está mal… Hay condiciones muy complicadas y en las que te tienes que mover con soltura desde muy pronto o no puedes sacar nada.

-El Palo es tan familiar que aquí queda todo entre primos. Nacho, Falu y Carlos Aranda. Este último volvió para jugar.

-Aún no ha tenido tiempo de debutar. Se encuentra bien, pero quiere estar entrenando tres o cuatro meses. Ha estado como tres años parado y eso cuesta mucho, pero poco a poco va trabajando y estoy seguro de que esta temporada acabará jugando y haciendo buenas cosas por nosotros, porque es muy buen jugador.

-Los últimos partidos permiten al equipo respirar algo más en la media tabla, aunque sigue siendo muy irregular.

-Estamos mejor, pero nos falta enganchar tres o cuatro seguidas para estar ahí arriba. Porque esta liga es muy complicada y necesitamos hacer igual que el año pasado, que enganchamos cinco o seis seguidas y nos metimos ahí. Nos está pasando que quizá ganamos aquí, empatamos fuera y no somos regulares como para hacernos un hueco en play off.

-Comentaba al principio el estilo de juego de Fernando. No se les veía cómodos.

-Intentó meter un estilo de jugar desde atrás, ser más ofensivo, pero en nuestro campo es muy difícil. Tienes que tener gente con mucha calidad atrás para subirla arriba y es lo que nos faltó. También tiempo para adaptarnos, claro. Porque el año pasado con Tello era más balón directo, como se juega en Tercera porque es a lo que te tienes que adaptar. Los demás, que son muy veteranos, también saben ya qué hacer contra un equipo que pretende hacer algo de ese estilo. Te presionan arriba y es imposible, te complican la vida.

-¿Pudo ser demasiado precipitada la marcha de Fernando?

-Los resultados al final mandan. Con él ganamos al principio pero luego nos metimos en una dinámica muy negativa y no dábamos ni una. También tuvimos muy mala suerte, malas decisiones de árbitros y demás y te pones en un plan que no hay manera, más cuando te metes ya abajo. Ahora estamos con un grupo de trabajo del club que lleva el director deportivo y no creas que haya mucha diferencia. Sí que ahora estamos más mentalizados, todo el equipo se ha comprometido a ir a una y a muerte todos los partidos, a matarnos por el compañero. A lo sumo, quizá ahora arriesgamos menos atrás y tratamos de ser un poco más directos.

-¿El mal comienzo les ha hecho cambiar de objetivo o siguen mirando al play off?

-Ahora estamos más tranquilos, estamos más dentro de lo típico del partido a partido y ya ver cuando estemos arriba. Hemos estado mal, pero creo que tenemos un buen equipo para enganchar cuatro o cinco para estar mejor seguro. Cuando estemos donde queremos seguro que se verán las cosas de otra manera.

-¿Hubo cierta obsesión con los puestos de ascenso desde el primer momento?

-Es que nosotros estamos obligados. El equipo está hecho para eso y debemos estar arriba. Pero esto lo que cuenta es al final, quizá ahora nos ves y estamos en media tabla y en un tramo un poco irregular, pero luego puede que a final de temporada estemos segundos o terceros si hacemos las cosas bien.

-¿Cómo ve a los rivales? El grupo está muy reñido.

-Todos los equipos están compitiendo muy bien. Este año va a costar muchísimo estar arriba y además sucede que cualquiera te puede dar un susto. Mira al San Andrés, perdimos con ellos hace unas semanas. Ahora han enganchado precisamente esos partidos que a nosotros nos vendrían muy bien y han pasado de estar casi descendidos a poner en apuros a los de atrás. Su problema era que prácticamente ninguno había jugado en Tercera y esto cuesta mucho. Ya se están asentando y estoy seguro de que lo van a sacar adelante.

-¿Qué balance haría de 2016?

--Estoy muy bien. Fui pichichi la temporada pasada y en esta lo sigo estando. No tengo queja ninguna en lo personal, sólo me queda que el equipo no ha podido hacer la segunda mitad del año como nos hubiera gustado.

-¿Y qué le pide a 2017?

--Quiero seguir igual. Meter muchos goles, que es lo que me da de comer y mantiene al equipo arriba. Crecer, mejorar y ojalá que El Palo se pueda meter entre los cuatro primeros esta temporada.