Y 'Nedo' tuvo su camiseta

El 28 de marzo, las expediciones de Málaga y Unicaja se cruzaban en uno de los momentos más importantes de su historia. Unos camino a Gijón, cancha que podía convertirse en matadero o bombona de oxígeno. Otros, en busca de su primer título en diez años en Valencia, lugar hostil. Y sin que sirviera de precedente, ambos regresarían henchidos de alegría. Aquella fotografía era más que un intercambio de deseos.

La Rosaleda volvió a juntar en el derbi contra el Sevilla a ambos equipos, en dinámicas apabullantes. Nedovic, futbolero, se prendó de Sandro. "Grande el Málaga. Supongo que le trajimos suerte. Creo que necesito la camiseta de Sandro Ramírez. Un súper clase", decía en Twitter el serbio. Y no faltó tiempo para que 101tv juntase a los dos crack del deporte malagueño para que, en persona, intercambiasen impresiones de un mes que ha cambiado la vida de ambos conjuntos.

Nedovic alabó el partido ante el Sevilla: "Quería quedarme, pero nos obligó el jefe"Sandro: "Me sorprendió su tuit y que halagase nuestro trabajo, él es la estrella del Unicaja"

Ambos se vieron en el estadio Ciudad de Málaga, junto al Martín Carpena. Cuestión de metros que desaparecieron en el apretón de manos entre ambos jugones. "¿Te gustó?", preguntó Sandro. Y Nedovic no pudo ocultar su fascinación. "Qué partido… Nosotros nos fuimos 15 minutos antes… Increíble, yo quería quedarme, pero el jefe (Joan Plaza) dijo que teníamos que irnos". Tampoco faltó el elogio hacia el canario. "Me gustan muchos sus movimientos. Él es atacante, no defiende, como yo (risas). Y está perfecto. Me gusta mucho, mucho el fútbol. Si no te quedas en Málaga y no vuelves al Barça… La Juve está bien", comentaba entre risas el escolta, bianconero de corazón, que seguía con su descripción: "Él es un anotador, como yo. Meto puntos, él goles. Y es muy rápido, sus movimientos uno contra uno y dribling. Por eso me gusta mucho. Y por eso quería su camiseta". Y también le decía a Sandro, vaticinando en primera persona del plural, que "el año que viene jugaremos Euroliga".

Sandro también demostró estar al tanto del baloncesto malagueño y, en particular, del serbio: "Sé que te gusta mucho la Juve. Me sorprendió el tuit porque él es uno de los mejores, por no decir el mejor, la estrella del Unicaja, y me sorprendió que halagase nuestro trabajo. Ha estado en la NBA, en los Warriors. Y es un orgullo que él valore nuestro trabajo sabiendo que él es la estrella del Unicaja".

Seguían bromeando, porque aunque Nedovic no sea alto en el baloncesto, sí lo es fuera de su ámbito. Y más en comparación con Sandro, algo más chaparro. "No es tan alto, me lo esperaba mucho más", decía el serbio, al que respondía Sandro con interés: "Que venga un día y que entrene con nosotros". Nedo recogía el guante: "Contra el Madrid, el día 21". Será una fecha clave, en la que se puede estar jugando la Liga. Y Sandro lo zanjó sin problemas. "Hablamos con Míchel y lo arreglamos, para la convocatoria. Lo ponemos arriba", bromeó la estrella del Málaga.

Para terminar, intercambio de apretones y culminación de ese ansiado intercambio de camisetas. A buen seguro que el serbio guardará esa blanquiazul como oro en paño, al igual que su homólogo mete puntos del fútbol. Por el bien de Málaga y su deporte, que el año que viene haya otro intercambio sobre el mismo césped... o el parqué del Carpena.