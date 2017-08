Padrón sale de la cárcel con la fianza pagada por Clemente

El vicepresidente económico de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Juan Padrón, salió de la prisión de Soto del Real tras haber abonado la fianza de 300.000 euros que le impuso el juez del caso Soule con dinero prestado por el ex seleccionador nacional Javier Clemente.

Según explicó tras salir del centro penitenciario, Clemente tardó "cinco minutos" en depositar el dinero exigido por el juez Santiago Pedraz cuando Padrón se lo pidió. También defendió la gestión económica "extraordinaria" que, a su juicio, se ha llevado a cabo en la Federación y puso la mano en el fuego por Ángel Villar, presidente de la RFEE suspendido cautelarmente por un año, y que el lunes salió de la cárcel junto a su hijo Gorka.

"El sumario se basa en indicios que no son sólidos. Este caso es el gran montaje de un desequilibrado mental que nos ha llevado al Watergate de la Federación", en referencia al ex presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) Miguel Cardenal: "Los votos no se compran. Los votos se ganan. Teníamos que tener muchísimo dinero".