Palabras mayores en Tercera

Será un domingo, el de hoy, con mucho en juego en el grupo noveno de Tercera División. Las jornadas pasan y los puestos comienzan a decidirse. No está siendo fácil aguantar el ritmo que están imponiendo varios de los equipos punteros del grupo para copar los puestos de play off, que siguen siendo muy tentadores por lo apretado del pelotón. Dos derbis, plato fuerte del día.

At. Malagueño-Martos (16:30)

El Atlético Malagueño recibe al Martos en La Federación en un horario inusual para el filial blanquiazul (16:30). El de siempre se colapsa con el del primer equipo en La Rosaleda y permiten así al malaguista a acudir en el mismo día a ver a ambos en un domingo muy futbolero. Llega a esta decimoséptima jornada con dudas el equipo de Manel Ruano. Normales teniendo en cuenta la racha del equipo, con tres empates, una derrota y una victoria en las últimas cinco jornadas. El objetivo será seguir con la buena tónica en casa, donde el filial está invicto. No llega mucho mejor el Martos, con los mismos registros en las últimas cinco fechas, pero que trae a Málaga al máximo goleador de la categoría: Vitu. El de Veracruz suma 13 goles. Por la cabeza de los malaguistas no pasa otra cosa que no sea el triunfo esta semana. Sobre todo con el Almería empatado a puntos (36).

Antequera-Almería B (17:00)

Partido más que atractivo el que se disputará esta tarde en El Maulí. Con todo llegan Antequera y Almería B a esta fecha. Los blanquiverdes se han repuesto con dos triunfos y habían alcanzado la cuarta posición de play off -ayer ganó el Torredonjimeno y se colocó por delante- tras un inicio con muchos altibajos. Parece que Aybar ya ha encontrado qué fallaba en sus esquemas y el club antequerano ha vuelto a activar el rodillo. Hoy estará en frente un rival que calibrará realmente sus aspiraciones. Llegan los almerienses con un plus en su moral tras alcanzar al Malagueño en la tabla. Es el equipo menos goleado de todo el campeonato con solo ocho tantos encajados.

Vélez-Rincón (12:00)

El derbi axárquico llega quizás en el momento con más dudas por parte de ambas escuadras. En el Vivar Téllez puede quedar definitivamente descolgado el Rincón si el Vélez hace valer su condición de local. Los rinconeros, con 24 puntos, llevan cinco partidos sin vencer y las alarmas se han encendido. Además, esta semana sufrieron la baja del central titular Ezequiel, recién fichado por el Real Jaén. Los veleños llegan tras sufrir una dolorosa derrota en Motril (4-0) que hizo tambalear todas sus ideas y buscarán resarcirse ante sus vecinos. Ambos equipos pueden quedar muy dañados y ninguno se plantea ni siquiera el empate.

El Palo-San Pedro (17:30)

El otro derbi de la semana empareja a El Palo y San Pedro. Se está viendo en las últimas jornadas al conjunto paleño más compacto y serio en lo que va de temporada, coincidiendo con la llegada de Funes. Se ha visto también al mejor Apoño, al mejor Vela o al mejor Juanillo. Será el San Pedro el que visite el Nuevo San Ignacio y lo hace en uno de los peores momentos de la temporada para los rojinegros, con varias fechas sin lograr un triunfo y con la sombra del descenso cada vez más cerca. El Atarfe se encuentra a un solo punto y ellos están al borde. Ya lo decía Boris Gambero, técnico de los sampedreños, antes del partido: "Espero que el hambre, la lucha y la agonía por tener la soga al cuello del descenso pese más y nos llevemos nosotros el gato al agua".

J. Torremolinos-Atarfe (12:00)

Están de enhorabuena en el Juventud Torremolinos. Otro equipo al que le ha sentado muy bien el cambio de entrenador. Rafel Magaña parece haber encontrado ya la fórmula entre las filas torremolinenses y logró que los suyos enlazaran dos jornadas con triunfo, seis puntos que han servido para que el equipo salga del hoyo. Las victorias ante rivales directos por la salvación han sido balsámicas para creer en lo que están haciendo. Hoy hay nuevo enfrentamiento directo ante un Atarfe que ha caído al descenso por esto mismo, por la buena racha de los malagueños, motivo por el que querrán morder. El Pozuelo será el arma más poderosa para los de Magaña.