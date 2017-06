Pau Gasol se apunta al Eurobásket

Después de que el seleccionador español, Sergio Scariolo, lo incluyera entre los preseleccionados para el Eurobásket, Pau Gasol confirmó su participación a la competición que tendrá lugar del 31 de agosto al 17 de septiembre en Finlandia, Turquía, Rumanía e Israel.

"Yo no había dicho ni sí, ni no, cosa que es poco habitual. Había tenido conversaciones con él (Scariolo) dándole a entender que la ilusión sigue estando. Ahora sí confirmo la presencia en la lista y en el equipo nacional con la ilusión de competir y ganar medallas", explicó el ala-pívot de los Spurs.

Sobre su futuro en el combinado nacional, no quiso confirmar si esta cita será el último torneo que dispute, teniendo en cuenta que la próxima competición internacional se disputará en 2019, cuando tendrá 39 años. "Siempre digo que cada campeonato puede ser el último y tienes que entregarte como si lo fuera. Eso es lo que he hecho en los últimos años. Ahora toca competir y entregarme, aunque veremos si de aquí a dos años jugamos o no jugamos", apuntó.

Otro de los jugadores veteranos que también entró en la lista de preseleccionados de Scariolo es Juan Carlos Navarro, de quien Pau Gasol defendió su inclusión dentro del equipo, a pesar de las lesiones que ha padecido en las últimas temporadas. "Sigue teniendo magia y chispa y aporta una serie de valores y liderazgo muy fuertes. Esto es algo que quizás la gente que no está metida dentro de la dinámica del equipo no llega a entender", puntualizó.

En este sentido, también valoró la temporada del Barcelona con Georgios Bartzokas: "Ha sido uno de los peores años de la sección. Es difícil entrenar a un grupo con todos jugadores nuevos y solo él sabe lo que ha pasado esta temporada". Precisamente, sobre la posibilidad de retirarse vistiendo de azulgrana, el catalán lo ve cada vez más complicado. "Cada año que juego en Estados Unidos es menos probable que pueda hacerlo con el Barça. Me ilusiona cerrar el ciclo y volver donde empecé, pero cada vez que pasan los años y quiero seguir entre los mejores está probabilidad se reduce", indicó.

Opciones todavía más complicadas teniendo en cuenta que Gasol declinó el año de contrato que tenía con los Spurs para renegociar las condiciones y alargar su vinculación con la franquicia tejana. "Lo que he hecho es abrir el abanico. Una de las posibilidades que tengo es alargar el contrato con mi equipo actual, donde he pasado un año de adaptación y creo podría dar un paso adelante", afirmó.