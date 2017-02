Paula Ruiz, "motivada" tras ser campeona de España

La malagueña Paula Ruiz sigue saboreando su título de campeona de España júnior conseguido el pasado fin de semana en Mataró. Con una marca de 57:13.59 en la prueba de 3.000 metros, la nadadora del Mairena hizo el récord de Andalucía absoluto. Algo que le supone un impulso de cara al resto de la temporada.

"Me siento muy motivada y contenta porque no me lo esperaba para nada. Es un tiempazo y me da fuerzas para entrenar a tope ahora", manifiesta Paula Ruiz, con "ganas" de saltar a la categoría absoluta: "Si estando en Júnior-2 he conseguido lo que he conseguido, cuando esté ahí competiré con más ganas. Me motiva mucho encontrarme otro nivel porque no tiene nada que ver competir con júniors que con absolutos, eso son ya palabras mayores".

El siguiente objetivo será un torneo de aguas abiertas de Abu Dhabi el próximo 11 de Marzo para el que ha sido seleccionada: "Estoy muy contenta porque nunca he ido a este campeonato. Tengo ya muchas ganas de meterme en el agua".