Paula Valdivia regresa al Adesal Córdoba

La algecireña Paula Valdivia firmó ayer por el Adesal Córdoba de División de Honor Plata, club al que regresa después de temporada y media en la disciplina del Rincón Fertilidad. La extremo, que había sufrido una lesión de hombro de la que fue operada a principios de octubre, abandona de manera oficial el equipo, aunque la campeona europea universitaria había sido de baja en enero, lo que ha provocado un conflicto judicial entre el club y la jugadora.

Valdivia manifestó su malestar por la situación atravesada en redes sociales. "Yo no he abandonado ningún club, me echaron estando de baja médica y todo se encuentra en proceso judicial", aseveraba en su perfil oficial de Twitter. Según fuentes del club, la jugadora no se presentó a los primeros entrenamientos tras el parón navideño, programado el primero de ellos el 3 de enero, sino que acudió el día 9, a lo que alegó que por su lesión de hombro no era necesaria su presencia en dichas sesiones. No obstante, la postura del Rincón Fertilidad es que debería haber acudido para continuar con su rehabilitación junto a los servicios médicos de la entidad costasoleña. Esto habría motivado su posterior sanción y marcha.

Tras no alcanzar un primer acuerdo, ambas partes están pendientes de la citación judicial para resolver la situación.