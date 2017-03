Pedro: "Lo vivido quedó atrás, soy feliz"

Pedro Rodríguez, delantero español del Chelsea, enfoca con ilusión una nueva etapa en la selección, en la primera llamada de Julen Lopetegui tras un final polémico con Vicente del Bosque, que desea olvidar para mostrar sus ganas "de defender la camiseta de España una vez más".

Era la víspera del partido ante Croacia en la Eurocopa 2016 cuando Pedro dejó unas declaraciones que causaron revuelo. "Tenía otra expectativa cuando llegué. Si no veo continuidad tampoco merece la pena seguir viniendo para hacer grupo", dijo. Jugó unos minutos el día de la eliminación ante Italia en Saint Denis y desde entonces han pasado nueve meses sin su presencia en La Roja.

"Todo queda atrás y me sirve para aprender en mi carrera tras lo que dije. Estoy con muchas ganas de volver. Sé que es muy complicado estar aquí porque hay muchos jugadores para elegir. Estoy contento y con ganas, feliz de volver después de un tiempo. Ojalá pueda aprovechar esta oportunidad de ser uno más y, si tengo la oportunidad del mister, aportar para el equipo como he hecho siempre", manifestó.

Y quiso zanjar lo que dijo dejando claro que no se expresó bien "Estoy contento de estar aquí, aquello de los roles ya pasó. A pesar de lo que se habló, se malinterpretó un poco porque con Vicente hubo muchas convocatorias en las que no jugué, partidos que salía desde el banquillo con pocos minutos y nunca dije nada. Lo he dejado pasar, quedó atrás y ahora estoy feliz, con muchas ganas de poder defender la camiseta y este escudo una vez más. Lo voy a intentar aprovechar".