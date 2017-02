Pellegrini: "Sigo mucho al Málaga, aquí está mi casa"

Hablar de Manuel Pellegrini es sinónimo de noches de máxima felicidad como malaguista. Es una máquina del tiempo al pasado, a dos temporadas y media de mayor éxito de la blanquiazul. De levantarse y rozar el cielo. De la chilena de Baptista o del cabezazo de Salomón Rondón. De los goles de Eliseu o Isco en la Champions League. De Toulalan, Willy Caballero o Joaquín. Hablar de Manuel Pellegrini son palabras mayores en un ciudad que siempre le recordará con el mejor de sus sentimientos. Así fue ayer en el Ciudad de Málaga cuando el chileno salió de los vestuarios y algunos de los presentes corearon eso de: "Manuel, Manuel, Manuel Pellegrini".

Manuel Pellegrini volvió a Málaga con su nuevo equipo, el Hebei China Fortune de la Super League del país asiático. Ayer disputó un amistoso ante el Dinamo de Kiev de Vitorino Antunes, con el que compartió algunas palabras antes del encuentro. El resultado del choque fue de lo que menos preocupó al entrenador chileno. Un abultado 6-0 que sólo hizo evidenciar aún más las diferencias entre el fútbol chino y el europeo, y el rodaje de una pretemporada y un parón invernal. Le queda mucho por construir al Ingeniero.

"Era una derrota totalmente esperada. Primero porque el Dinamo de Kiev es un equipo de Champions League y que está en pleno rodaje de temporada y que sólo paró por el invierno. Nosotros somos un plantel que está en plena pretemporada y que estamos trabajando dos veces al día. Pusimos un equipo alternativo porque le estamos dando minutos a todos. La derrota no me preocupa mucho", manifestaba el chileno al tras el pitido final.

Pellegrini habla con cariño cuando rememora sus años en la Costa del Sol y admite ser un malaguista más desde la lejanía: "Sigo mucho al Málaga. Los tres años que estuve en Inglaterra estuve muy atento de lo que pasaba aquí. Aquí está mi casa, vengo mucho a Marbella. Les sigo mucho, tengo amigos en todos los estamentos".

Eso sí, reconoce no tenerlo nada fácil para ver los encuentros cada fin de semana, pero sí seguir el día a día: "He estado más al tanto de las noticias que de los partidos, me es difícil verlo. Al final están en un puesto intermedio, este último tramo les ha hecho retroceder un poco pero creo que pese a las circunstancias, el equipo se las ha arreglado para seguir subsistiendo en un nivel mediano que les permite mantenerse en Primera División".

El chileno conserva el contacto con muchos de aquellos cursos, pero a uno le tiene especial cariño: "Qué puedo decir de Martín. Es un jugador al que tuve la fortuna de hacer debutar en River Plate con 19 años. Él desde muy chico fue un jugador con mucha personalidad y lo ha demostrado durante toda su carrera. Por eso cuando tuve la posibilidad de traerlo aquí a Málaga cumplió una gran labor. Me alegro mucho de que Micho esté de vuelta porque él quería acabar su carrera en Málaga. Para todo el equipo y la gente de aquí va a ser un gran aporte".

Sobre Weligton y su nuevo rol apuntó que "hizo una carrera muy, muy buena en Málaga. Fue un gran aporte". "A los 37 años, con el tipo de lesión que tiene, creo que tomó una gran decisión. Va a seguir aportando mucho fuera de la cancha", sentencia.