Piqué no asegura ahora que Neymar se vaya a quedar en el Barcelona

El futbolista del Barcelona Gerard Piqué matizó un polémico tuit que envió este domingo, en el que afirmó que Neymar "se queda" en el club azulgrana, y reconoció que con su mensaje sólo pretendió "hacerle reflexionar".

"Por las conversaciones que he tenido con Neymar, por lo que puedo oler e intuir y por las ganas que tengo, la foto fue por eso. Fue un momento distendido, salió así, no es algo especial. No me toca a mí, el que tiene que comunicar esto es 'Ney', pero es lo que me gustaría y lo que espero que sea", manifestó Piqué en rueda de prensa.

El tuit de Piqué llegó en un momento especialmente agitado, cuando cada vez cobra mayor fuerza la posibilidad de que Neymar abandone el Barcelona para fichar por el Paris Saint-Germain.

En su momento, se entendió el mensaje de Piqué como una confirmación de que el brasileño se quedaba en el Barcelona, pero el futbolista español reconoció que su tuit respondió más a un deseo que a una realidad.

"Creo que cuando hablamos con él, no sólo yo sino todos los compañeros, el intento es transmitirle como amigo y compañero de equipo la situación en la que está y que es comprensible que se pueda replantear las cosas. Tiene 25 años", explicó Piqué.

Y continuó: "Es un talento único. Es hacerle reflexionar. Puede ser por dinero, que no es, puede ser por un proyecto ambicioso, que no hay un sitio mejor que el Barça, y también por un tema personal que puede ser más importante porque aquí coincidió con el mejor del mundo, que es Leo. Es un jugador único".

Según Piqué, "el Barcelona tiene que luchar todo lo posible para que se quede" porque "fuera del mercado no va a encontrar uno igual que él".

"Si es por eso, le he dicho que no se vaya a París porque ahí no va a ganar lo que aquí. Y es una Liga que, con todos mis respetos, no es lo mismo. Es un niño de 25 de años que puede tener sus dudas", destacó.

Su compañero Javier Mascherano también se refirió al futuro de Neymar y comentó que "es una decisión personal" en la que "valorará un montón de cosas que se le pasan por la cabeza".

"Terminará tomando una decisión más allá de lo que cualquiera de nosotros pueda aconsejarle. El sentimiento de todo el equipo es que se quede porque es un jugador importantísimo para nosotros. Además de un gran jugador, tiene mucha calidad como humano. Representa mucho para nuestro equipo", resumió.