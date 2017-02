Maradona: "No hay ninguna denuncia....que lo cuenten como quieran"

La Policía Nacional y efectivos sanitarios del Summa han acudido en la mañana de este miércoles al hotel Eurostars Mirasierra Suite, en Madrid, tras recibir un aviso de una "fuerte discusión" entre el ex futbolista argentino Diego Armando Maradona y su pareja, han informado fuentes policiales.

Ante estos hechos, Maradona ha afirmado que "no hay ninguna denuncia". "Quiero decirle a todos que me encuentro en Madrid, disfrutando de mi familia, y esperando el partido del Napoli, por la Champions. Mi abogado Matías Morla se comunicó con las autoridades españolas. No hay ninguna denuncia y nadie le supo explicar el motivo de este show mediático", ha comentado Maradona, en su cuenta oficial en Facebook.

La estancia de Maradona en Madrid, adonde llegó al mediodía del último lunes, se vio alterada este miércoles por la mañana por la presencia en el hotel donde se aloja de la Policía Nacional y efectivos sanitarios del Summa. El motivo, según fuentes policiales, ha sido que fueron alertados por una presunta "fuerte discusión" de Maradona con su pareja dentro de la habitación que ambos ocupan.

Al llegar al lugar, los médicos comprobaron que ni Maradona ni su pareja sufrían lesiones, de modo que se retiraron, mientras que la Policía, al comprobar que ninguno de los dos quería presentar denuncia, lo hizo poco después. "Estoy pasando por un gran momento, que la cuenten como quieran...", ha añadido Maradona en la citada red social.

Maradona, este mismo mediodía, salió del hotel, en compañía del presidente y propietario del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, para acudir a la comida oficial de la UEFA antes del partido.

El astro argentino llegó al restaurante acompañado de su servicio de seguridad y no quiso hacer declaraciones. Poco después acudió el presidente del Real Madrid junto al director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño, y sus directivos. También declinaron hace comentarios sobre el incidente de Maradona. En la comida está previsto que De Laurentiis anuncie que Maradona se convertirá en "nuevo Embajador del Nápoles".