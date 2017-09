Del Potro despierta a Adrián Menéndez

No pudo ser. Adrián Menéndez cayó frente al argentino Juan Martín del Potro, número 28 del ranking ATP y 24º cabeza de serie del US Open por 6-2, 6-3 y 7-6 (3), en la segunda ronda del grand slam estadounidense. El malagueño, número 148 del mundo, luchó y se divirtió, pero no pudo hacer frente a un del Potro que será rival en tercera ronda de otro español, Roberto Bautista.

El partido entre Menéndez y del Potro comenzó igualado. Llegado el quinto juego del encuentro, el marcador reflejaba empate a dos. Fue cuando el tandilense metió una marcha más y rompió el partido. Efectuó la primera rotura de servicio de Menéndez y enlazó una serie de seis juegos seguidos que dejaron sin respuesta al costasoleño. Apenas transcurridos 40 minutos del choque, el luminoso de la pista 3 de Flushing Meadows reflejaba un contundente 6-2 y 2-0 para el de Tandil. Fue el momento de la reacción para el de Marbella. Menéndez soltó los nervios, se quitó la presión de encima y empezó a jugar con soltura. Llegó a disponer de alguna bola de break, pero cuando lo hizo, del Potro respondió con un saque directo. Lo que sí se permitió Menéndez fue una de las llamadas nadaladas, término acuñado popularmente a alguno de los puntos espectaculares de Rafa Nadal. En esta ocasión, una carrera de Menéndez de lado a lado de la pista dejo estupefacto en la red a un del Potro que veía como el de Marbella levantaba el puño tras hacer el passing. Además, Menéndez consiguió endosarle un juego en blanco, en el séptimo juego del segundo set. Aun así, el argentino no se dejó intimidar e hizo el segundo break para cerrar el set (6-3). Lo mejor seguía por llegar.

El tenista malagueño consiguió ganar un juego en blanco en el segundo set

Menéndez no se arrugó, siguió en el partido y buscó sus oportunidades. Así las cosas, tres cuartos de hora después, el tercer set se conducía al desempate. Menéndez comenzó con una mini rotura y conservó sus dos servicios siguientes, llegando a ponerse 3-0. Fue cuando llegó la reacción del ganador del US Open en 2009. Del Potro encadenó los siguientes siete puntos de manera consecutiva, terminando con el sueño de Adrián tras dos horas y trece minutos de partido.

El argentino avanza así en una parte del cuadro infernal. Del Potro marcha por la misma parte del cuadro que Nadal, Federer, Thiem, Bautista, Goffin o Monfils. Un cuadro desnivelado tras la sorprendente eliminación de Alexander Zverev ante Borna Coric y la retirada de Andy Murray después de realizarse el sorteo de emparejamientos. Por ese lado del cuadro, solo Marin Cilic está entre los diez mejores tenistas de la ATP. El siguiente en la lista es John Isner, 15º. Dos galaxias dentro del mismo torneo. Un Abierto de Estados Unidos al que la lluvia le ha provocado varios dolores de cabeza. Hasta 87 encuentros de los cuadros individuales se disputaron en la jornada del martes. El propio Menéndez repitió actuación en dos días consecutivos, algo inusual en un grand slam. La siguiente, el próximo año.