El Pozuelo acoge un nuevo derbi y el líder visita Maracena

Será otro domingo entretenido en cuanto a fútbol local se refiere. Encuentros sugerentes, con morbo y exigentes definen esta 25ª jornada del grupo noveno de Tercera.

Maracena-At Malagueño (12:00)

El Atlético Malagueño visitará Maracena con el siempre objetivo de los tres puntos. Está en horas bajas el equipo granadino y es algo que no dudará en aprovechar el conjunto blanquiazul que ya enlaza cuatro jornadas consecutivas sumando las tres unidades. Está en un buen momento el equipo de Manel Ruano, el cual ha recuperado algunos de sus efectivos y cuenta sus triunfos por goleadas.

Torremolinos-Antequera (12:00)

El derbi de esta jornada se vivirá en El Pozuelo. El Torremolinos recibe a un Antequera en estado de gracia que ya ha asaltado el play off de ascenso. Los blanquiverdes llevan desde el 1 de noviembre sin caer derrotados (3-2 en Martos): un total de ocho triunfos y dos empates en los últimos 10 envites. Son buenos dígitos los que portan los pupilos de José Jesús Aybar en lo que va de temporada y que le valen para ser cuartos a estas alturas. El Juventud Torremolinos, por otro lado, tendrá a su favor varias armas. La primera, su condición de local. La segunda, su demostrada capacidad para plantar cara a cualquier equipo del campeonato, sobre todo en El Pozuelo. La tercera, la tranquilidad de que pase lo que pase, seguirán fuera del descenso. Que empiece el derbi.

El Palo-Real Jaén (18:15)

El Palo tiene la exigencia de tumbar a todo un Real Jaén si no quiere que los play off de ascenso se conviertan en un quimera inalcanzable. No será fácil ante otro equipo que no pierde desde el 22 de octubre (3-0 en Motril). Los paleños, con la tarea de romper dinámicas y creer en sus opciones. Lo tendrán que hacer sin Apoño, sancionado.

Almería B-Rincón (11:30)

Duro encuentro para el Rincón en Almería. Siempre peleón el equipo de Bravo no pondrá fácil el asunto al filial rojiblanco, que no quiere perder el ritmo al Atlético Malagueño. Los rinconeros deben sacudirse de sus propios nervios.

Huétor Vega-Vélez (12:00)

Ante el Huétor Vega, el Vélez quiere espantar a los fantasmas que le vienen visitando en las últimas fechas. El conjunto axárquico, ante la necesidad de sumar un triunfo.

San Pedro-Motril (12:30)

Otro encuentro de máxima exigencia para el San Pedro en el Municipal. El Motril llega con dos derrotas seguidas. Es el momento de dar el salto para los rojinegros.