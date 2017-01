Prigioni se retira del baloncesto tras un mes en el Baskonia

El base argentino del Baskonia Pablo Prigioni ha anunciado este lunes su retirada del baloncesto profesional a través de su cuenta personal de Twitter, tan solo un mes después de fichar por el equipo vitoriano y después de jugar seis partidos.

El base argentino fichó por el equipo baskonista el pasado 5 de diciembre para iniciar su tercera andadura en el equipo vitoriano como refuerzo, pero solo le ha dado tiempo a jugar seis duelos, tres en Euroliga y tres en la Liga Endesa.

Prigioni publicó por sorpresa este lunes en su cuenta de twitter una carta de despedida ('Ha llegado el momento') dónde explicó que "nunca" soñó con el día que tuviera que "anunciar" que dejaría de jugar al baloncesto y admitió que no sabe cual es la manera "ideal" de hacerlo.

El argentino explicó las "señales" que su cabeza y su cuerpo le han "indicado" que había llegado el momento de dejarlo y tomó la decisión "sin dudarlo", como "siempre" ha hecho con todas las decisiones de su carrera, estando "100% seguro".

"Mi cabeza y mi cuerpo están completamente de acuerdo en que es el Momento. Me retiro de la competencia profesional de Basketball. Como dice una canción Argentina, 'Todo concluye al fin, todo tiene un final, todo termina'", escribió.

Ni su cabeza ni su cuerpo tienen ya la "fortaleza" que él como "competidor" se exige para estar al más alto nivel y recuerdo que ha sido un año "maravilloso". "Tantas cosas infinitamente buenas, que tapan en absoluto los malos momentos que también te hace pasar este precioso deporte", indicó.

El jugador agradeció a todos el apoyo recibido todos estos años y los enmarcó dentro de la palabra basquet mediante el mensaje "GRACIASSSSSSSSS BASKET!!!!".

"Quiero dar gracias a todos los clubes en los que he jugado por haber confiado en mí. Me marcho con mucha tranquilidad de saber que siempre he hecho lo máximo para cada uno de esos equipos", señaló.

Además, agradeció especialmente a Baskonia, porque su "sentimiento" por ese club es "muy grande" y "muy profundo". "Crecí y me recibí de jugador con esta camiseta, es por eso que haber podido ponérmela una vez más ha sido algo maravilloso para mí. GRACIAS!!!!!!!! Me encantaría poder darles más. Pero voy a quedarme con todo lo bueno que he vivido en esta Gran Ciudad!!!!!", apuntó.

También agradeció a la selección argentina, de la cual anunció su retirada antes de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, por haberle hecho vivir momentos "únicos e irrepetibles" con los jugadores más "increíbles" que ha tenido su país, con los que ganó la medalla de bronce en los Juegos de Pekín 2008 y finalizó cuarto en los Juegos de Londres 2012.

Finalmente, quiso agradecer a su esposa el "haber estado y estar siempre" a su lado y haciendo "todo lo necesario" para poder dedicarse al baloncesto de forma profesional. "Sin su trabajo y esfuerzo, no podría haber hecho absolutamente nada", señaló.

Así como a sus hijos, por saber llevar "tan naturalmente" todos los cambios que genera "esta profesión". "Por entender tantos momentos en los que no he estado con ellos, o en los que me demandaban más tiempo y yo no podía porque tenía que descansar. A mis padres y mis hermanos por haber estado siempre apoyándome de manera incondicional a lo largo de este largo camino", concluyó con un "Basquet, te Extrañaré por siempre!!!!!!".

El Baskonia reaccionó a la publicación de Prigioni y publicó un mensaje para su "leyenda" a través de su Twitter agradeciendo lo vivido. "Hoy es un día único, nuestra leyenda Prigioni se retira vestido de baskonista. Siempre estarás en nuestro corazón!!! Eskerrik asko Pablo", publicó el club.