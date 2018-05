Primer paseo en el columpio

La temporada llega a mediados de mayo y la Primera Nacional procede con su criba más distinguida. Tras una temporada extensa, la Liga Femenina 2 ya sí se vislumbra en el horizonte. Aún siguen con constantes vitales el Unicaja y el Asisa, que desde hoy luchan por subirse en el ascensor.

Esta tarde en Alhaurín de la Torre abre fuego el primer escalón por el ascenso. En el pabellón El Limón se disputa la Final Four por el título de la categoría entre hoy y mañana. A las 18:00 las cajistas se enfrentan al Tie Break Conquero en la primera semifinal, siendo la segunda (20:00) para el duelo entre las anfitrionas, las alhaurinas, y el Deza Maristas cordobés.

Los vencedores lucharán este domingo (13:00) por el trofeo de la Primera Nacional. También contarán con el suculento premio de haber sellado su presencia en la fase de ascenso a la tercera categoría del baloncesto nacional femenino. Los que caigan, a las 11:00 se disputarán el tercer y cuarto puesto.

La mencionada fase de ascenso tendrá lugar el próximo fin de semana, del 18 al 20 de mayo. Una competición que se juega en formato de liguilla, obteniendo el billete de promoción el campeón. Del cuarteto andaluz habrá dos plazas y las otras dos las ostentan los dos mejores equipos canarios. Esta temporada habrá dos, al haber más conjuntos en el grupo insular. Si el Unicaja está ahí, tiene altas probabilidades de organizar esa fase en Los Guindos.

Las de Lorena Aranda descorchan la botella ante el Conquero. Las verdes dominaron con suficiencia el Grupo A -que tiene tres equipos en esta Final Four- y en los cruces permanecieron invictas. Pese a ser el año de estreno del equipo, el nivel y la progresión de las jugadoras roza el excelente. Demostraron ser un plantel compacto y que pone en el parqué un alto ritmo de juego, que por momento asfixia al rival. "Es el grupo más especial que yo he podido entrenar porque trabaja a diario, va día a día. Intenta plantarle cara y hacerlo lo mejor posible frente a quien se ponga delante. Da igual que sea un equipo que hayamos jugado contra ellas o no. Es un equipo que se mira a sí mismo para salir adelante nos pongan la dificultad que nos pongan", comenta la entrenadora cajista, con experiencia en estas lides, que se congratula del nivel de la cantera: "Que nuestro junior femenino compita con los mejores de España es un orgullo también, que lo estén haciendo tan bien. Eso quizá le perjudique entre comillas al senior, aunque las cadetes nos han ayudado bastante bien esta semana. Hay muchas jugadoras de nivel en este club". Tras el Nacional, Aranda dispondrá hoy de Paula Tello, Marta Ortega y Aitana Nuevo, que ya no jugaron ayer en Punta Umbría con Ale García.

También dominó el Grupo B el Asisa Alhaurín de la Torre. Necesitó de un tercer encuentro con Adeba para sellar su pase, pero su rendimiento durante el curso ha sido constante. Una plantilla con jugadoras veteranas, que por el camino se reforzó con Jay White, anotadora con experiencia en LF-2. "Espero un partido de mucha tensión, sabiendo los dos que nos jugamos la temporada a un partido. Supongo que será muy igualado, donde habrá poco acierto", explica Francis Trujillo, al que le preocupa el Deza Maristas: "El otro grupo ha quedado demostrado que era más fuerte y entre ellos han jugado partidos más competitivos. Es un hándicap". No cree que jugar en casa le pueda pasar factura. "Diría que hasta la semana pasada, que no sabía cómo iba a responder mi equipo, creía que nos iba a pesar. Sé que el equipo va a responder, me quedo más tranquilo. Va a ser un beneficio", reconoce.

Sí evidencia esta doble presencia malagueña, la buena salud que atraviesa el baloncesto femenino de la provincia. "Es un éxito que los dos equipos estén compitiendo a tan alto nivel y por un puesto en esa fase de ascenso tan deseada. Ojalá alguno de los dos pueda poner a Málaga con un equipo en Liga Femenina 2", concede Lorena Aranda en una reflexión en la que ahonda Francis Trujillo: "Pasa por un gran momento. Quiero agradecer a todos los clubes de Málaga y a los entrenadores, que son los que han hecho que tengamos buenas jugadoras ahora". Hoy, primer paseo en el columpio para el Unicaja y el Asisa Alhaurín de la Torre.