Primera derrota del curso para el Unicaja ante Adeba

En el deporte lo normal es perder, de ahí el mérito que tenía el Unicaja Femenino, que ayer encajó su primera derrota de la temporada. Llegó en la decimoquinta jornada, con el liderato del Grupo A de la Primera Nacional en el bolsillo.

Las de Lorena Aranda fueron a pie cambiado desde el inicio. No pudieron sostener a Adeba, que se coloca en la cuarta plaza. Al descanso se había abierto un hueco (32-23), que no pudo recortar al final de los 40 minutos (64-48). Antes del play off, reciben al Tie Break Conquero.

Puso la nota dulce en la jornada del sábado el Asisa Alhaurín, que sin muchas complicaciones se impuso a domicilio (51-66). El CB Martos no pudo contener a las de Francis Trujillo, que llegan en plena forma al momento culminante del curso, con el liderato también amarrado. Ayer exhibieron una buena defensa, que condimentaron con una buena versión ofensiva, zona donde han dado un paso adelante desde la llegada de Jay White.