Primera de nueve finales

La situación es delicada en Marbella. Si lo deportivo no era suficiente, el cambio de rumbo en el banquillo con la apuesta de Álvarez pareció crear revuelo en el vestuario, muy afín a Nafti. La derrota la pasada jornada ante el Granada B evidenció el malestar en la figura de Kike Márquez haciendo gestos hacia la dirección deportiva de la entidad que encabeza Raffaele Pandalone, también vicepresidente de la entidad. Este mismo cortó cualquier polémica en los micrófonos de Cope Marbella: "Con Kike siempre hemos hablado a la cara, me ha dicho que este tema no iba contra la directiva ni nadie del club, que era algo suyo personal. Para mí este asunto termina aquí, estaba caliente y esa es su explicación, es un futbolista muy importante para nosotros".

Dejando a un lado lo extradeportivo, la situación de los marbellíes y su dinámica pone en peligro las 29 jornadas consecutivas que llevan en puestos de ascenso. Si se diera una nueva derrota en el Iberoamericano (17:00) ante el San Fernando se le pondría en bandeja la posibilidad al Mérida de ocupar la actual cuarta plaza del Marbella que da acceso a la pelea por el ascenso. "Cada partido va a ser una final y no podemos estar pendientes de lo que hacen otros equipos, nosotros tenemos que ir a ganar y, si no lo hacemos, no me consuela que otros pierdan", explicaba Miguel Álvarez sobre estas cábalas.

El técnico jienense, ya con más tiempo para trabajar con los jugadores tras el amargo debut en el Municipal, apuesta por la intensidad: "Quiero que presionemos más arriba, que se robe más cerca de la portería contraria y tengamos ocasiones. Ofensivamente tenemos que mejorar mucho, tener mucho balón, mejorar aspectos defensivos…".

Sobre la falta de tiempo y su primera derrota ante el Granada B, Miguel Álvarez comentó que esta semana "ha estado más tranquila e intentando mejorar lo que no hicimos bien", y reconoció que "nos habría gustado dar una satisfacción a los aficionados pero hemos trabajado y rectificado cosas que se verán mejor en San Fernando".

En los últimos cinco encuentros, el Marbella sólo ha logrado tres goles a su favor y únicamente uno sirvió para puntuar -empate a uno ante La Roda-. Los tres tantos tuvieron la misma firma: Kike Márquez. Es el máximo goleador del equipo con 14 tantos y está a dos del pichichi del grupo. Sobre la falta de más figuras con olfato goleador incidió el entrenador jienense: "Tenemos que ser más combinativos y asociativos, porque si no es más difícil marcar goles y últimamente sólo los consigue una persona".

Sobre el San Fernando, undécimo con 35 puntos, Álvarez apuntó que logran "resultados increíbles fuera de su campo" y que habrá que ir al estadio de Bahía Sur a "competir y hacer un muy buen partido para poder ganar". Para esta primera final no contará con Danilo (lesionado), Carlos Julio (expulsado ante el Granada B), Moha y Tiri (decisión técnica).