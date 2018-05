Un curso más el CD UMA Antequera dispone de una reválida extra en la Segunda División. El play off se convierte en la prueba definitiva para calibrar el ascenso de los universitarios en una liga de las más igualadas en referencia a ediciones anteriores. El intento fallido de regresar a la máxima categoría, justo después del descenso, no frustró el futuro.

El primer paso en las eliminatorias por el pase a Primera toma una especial importancia. La escuadra antequerana se mide hoy, a las 18:15, a un sorprendente FSD Puertollano en el pabellón Antonio Rivilla. Un triunfo en la pista rival supone encarar los dos compromisos en el Fernando Argüelles a tan solo una victoria de construir un nuevo sueño. En caso de no superar el envite inaugural, los de la ciudad de Los Dólmenes lo afrontarían sin margen de fallo. El partido se podrá seguir por streaming en la página web de la Liga Nacional de Fútbol Sala.

"Un partido difícil, duro y muy competido. Es que nos enfrentamos a un rival exigente. El Puertollano está ahí por méritos propios. Un equipo, al igual que nosotros, por el que no apostaban a que iba a estar en el play off y lo ha conseguido. Esa oportunidad la querrá aprovechar. Tiene gente de mucha respuesta y con experiencia, sobre todo Nano, al máximo goleador que es Colorado, Fernando, Orellana o Lluc. Marlon Velasco está haciendo un trabajo genial. Se me antoja un partido complicado. No hay que tener en cuenta los encuentros de liga, ya tenemos la experiencia del año pasado. Intentar no cometer errores, estar al 100% y los pequeños detalles pueden marcar la diferencia", expresa Manuel Luiggi Moli en la previa del primer choque de la eliminatoria. Puertollano marca el inicio del camino del UMA Antequera hacia Primera División.