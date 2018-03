"Quiero dar un salto de calidad ahora"

Su nombre es uno de los que más retumba en el atletismo malagueño. Tras una sobrehumana temporada pasada, Cristóbal Ortigosa quiere seguir haciendo ruido. Lo hará con exhibiciones como la de ayer, que valió una plata. Que sabe a dulce, aunque con un punto agrio por la cercanía del triunfo.

"Estaba un poco enfadado porque era una carrera especial y me hubiera gustado ganarla, pero el balance es positivo. Uno no controla cómo van a ir aconteciendo las cosas e hice lo que pude. Me pegó un cambio y no pude responder, pero contento", explicaba el de Villanueva del Rosario, que diseccionaba la carrera: "Elouardi y El Mouaziz empezaron tirando fuerte con otro atleta del Nerja hasta el kilómetro 10. Antes de llegar al Faro los cogimos y empecé a animar la carrera porque ellos se estaban controlando. Javi me dio un relevo en un momento, pero hasta el final tiré. Luego me pegó un cambio y no pude responder".

Ortigosa, que se puso hace poco a las órdenes del conocido Antonio Serrano, comentaba sus propósitos para la nueva temporada. "Después de la temporada pasada decidí dar un cambio. Busqué a uno de los mejores entrenadores de España. Muy contento con el cambio y vamos a intentar dosificar las carreras para que el tiempo sea mejor. Quiero dar un salto de calidad para poder hacer en una hora y cuatro o cinco minutos la media y en dos horas y quince o dieciséis minutos la maratón", sostenía.