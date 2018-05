Quintero defiende corona

Nuevo examen para Damián Quintero. El malagueño afronta desde esta mañana un nuevo Campeonato de Europa, celebrado en la ciudad serbia de Novi Sad, su decimoquinto. En ninguno se bajó del podio y defiende una corona que ostenta desde el 2015.

Parte como favorito Quintero, que huye del término presión. "No hay ninguna presión extra. Es un torneo más, otro Europeo y tengo que salir al 100 por 100 como en cualquier competición", afirmaba antes de partir hacia el territorio balcánico.

Sus sensaciones son "buenas". El malagueño, que ha ganado el título continental en ocho ocasiones -cuatro en categoría individual y cuatro por equipos-, confirma que se encuentra "bien y tranquilo, y con muchas ganas de saltar mañana al tatami".

Los entrenamientos en Novi Sad se han realizado en el pabellón en el que se desarrollará la competición, el Sports and Business Centre Vojvodina. "Han sido unos entrenos muy buenos", explica. "Hace bastante calor en el pabellón, pero es una situación que a mí me gusta porque sudo mucho más y eso me ayuda a coger mejor el ritmo", añade.

La competición comienza hoy (9:00) y si logra colarse en la final del sábado, Quintero lograría encadenar una racha de 10 años consecutivos disputando finales continentales y 15 años sucesivos sin apearse del podio, desde su debut europeo en 2004, cuando se proclamó subcampeón de Europa con tan solo 19 años.