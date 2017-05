Quintero persigue su octavo metal

Desde hoy y hasta el domingo, la ciudad turca de Kocaeli se convierte en el epicentro del karate del continente. Allí se disputan los Campeonatos de Europa, donde el torremolinense Damián Quintero persigue quiere seguir bañando en oro su palmarés con el octavo metal dorado en esta competición. El número uno del mundo sigue siendo el favorito para las katas, como lo es la representante española femenina, Sandra Sánchez.

Ambos son los vigentes campeones continentales y los números dos del ránking mundial y subrayaban antes de partir hacia Turquía que "no vamos a volver a casa con otra medalla que no sea el oro". La inclusión del karate como modalidad olímpica ha supuesto un impulso, y la carrera hacia Tokio 2020 está en marcha. La primera consecuencia es una mayor influencia de este deporte, que se refleja en la interesante campaña organizada desde la Federación para animar a sus representantes. En ella, tropas españolas con base en el extranjero mandaron sus mensajes de apoyo, al igual que hicieron el ex tenista Albert Costa o el presentador televisivo Manel Fuentes.

Va con ánimos Quintero, que recientemente se hacía con el triunfo en el Open de Estados Unidos disputado en Las Vegas en su tercera final de esta temporada, tras la plata de Rotterdam (Holanda) y el oro en Dubái. Estará en Kocaeli únicamente como representante individual, la única olímpica en Tokio 2020. En ella ya van 13 años seguidos sin bajarse del podio europeo, periodo en el que ha obtenido 7 oros, 8 platas y 3 bronces.

De igual modo, la delegación española estará conformada por 21 karatecas, ocho en la modalidad de kata y 13 en la de kumite, que intentarán mejorar las seis medallas obtenidas en los Europeos disputados en Montpellier en 2016. El equipo femenino de katas, con Paula Rodríguez, Margarita Morata y Gema Morales, y el de kumite, con María Espinosa, Rocío Sánchez, Cristina Ferrer, Cristina Vizcaíno y María Torres, disciplinas en las que España tiene los subtítulos mundiales; y los masculinos de kata, con José Manuel Carbonell, Francisco Salazar y Sergio Galán, y de kumite, con Alejandro Molina, Sergio Gómez, Raúl Cuerva, Carlos León, Rodrigo Ibáñez, Pablo Arenas y, Jagoba Vizuete, más Matías Gómez en kumite individual, completan la participación española.