Quintero suma otro metal

Damián Quintero no pudo revalidar el que hubiera su tercer oro consecutivo en la final de katas del Open de Rotterdam, tras perder a manos del japonés Issei Shimbaba con unanimidad de los cinco jueces. Sabor agridulce el que queda siempre con la derrota, pero la plata mantiene al torremolinense en la zona alta de la clasificación de la Premier League de kárate, de la que es parte este torneo.

Quintero, número uno del ranking mundial, ya fue campeón en el Open de Rotterdam en los años 2013, 2015 y 2016 y bronce en 2014. Ayer se rompió en parte ese idilio que comparte con la prueba holandesa, aunque el torremolinense destacaba después de la prueba la dificultad que tenía su rival. "Competir contra Japón, que es la cuna del kárate, siempre es complicado, pero me he sentido bien sobre el tatami y he disfrutado, aunque siempre que compito lo hago para ganar", señaló Quintero en declaraciones facilitadas por su equipo. Y bien corrobora ese valor añadido de los japoneses que su bestia negra sea el nipón Ryo Kiyuna, con el que cayó derrotado en la final del Campeonato del Mundo disputado en Linz (Austria) a finales del pasado año.

El karateca torremolinense alcanzó la final tras vencer a todos sus rivales por 5-0, a excepción del japonés Chikashi Hayashida, con el que disputó la semifinal y al que venció por 4-1. Se plantea el año con ambición, poniendo 2017 el punto de partida en su camino hacia los Juegos Olímpicos de Tokio 2020: "Mis principales objetivos este año son mantenerme como número uno del ranking, revalidar mi título como campeón de Europa y subir al podio en los World Games".

La de Damián Quintero no es la única medalla que trae el kárate español de este Open de Rotterdam. Y es que la talaverana Sandra Sánchez, también número uno del mundo y campeona de Europa, conquistó el bronce tras derrotar en la lucha por el tercer puesto a la francesa Sandy Scordo por 3-2. El próximo compromiso de ambos será del 31 de marzo al 2 de abril en el Open de Dubái, tercera prueba de esta Premier League.