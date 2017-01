Rahm afirma no sentirse presionado por las expectativas

El golfista vizcaíno Jon Rahm, nuevo miembro de la PGA de España, aseguró que las expectativas creadas a su alrededor no lo presionan y que no es "ni Tiger (Woods) ni Seve (Ballesteros)".

Número uno del escalafón aficionado y tras un magnífico 2016 en el que logró además la tarjeta del PGA Tour americano, admitió que fue una "temporada de ensueño", completada con el hecho de graduarse en la Universidad con el trofeo Ben Hogan por segundo año consecutivo para luego comenzar como profesional.

"Lo hubiese firmado cualquier día y con los ojos cerrados. En el mejor escenario, en el mejor caso de todos, ganar un torneo hubiera sido lo más, aunque estar cerca de ganar dos es casi igual de bonito. No tengo ninguna queja y estoy muy satisfecho con lo hecho este año", explicó en declaraciones realizadas a la PGA de España.

No se considera el nuevo Tiger ni Seve porque "estos dos golfistas son únicos". "Seré el Jon español, Pero aun así las expectativas que se han creado a mi alrededor no me presionan. Si la gente me compara con estos dos gigantes es que tienen confianza en que puedo llegar a hacer grandes cosas, pero no lo mismo, porque lo que hizo Seve no lo ha hecho nadie y lo que la logrado Tiger es complicado de igualar. Si la gente cree en mí, a mí, que tengo ya confianza, me ayuda a tener mucha más", apuntó.

La meta del jugador vasco "está en lo más alto". "La manera en que funciona mi mente es así: si no me lo creo seguro que no lo consigo; si me lo planteo puede que lo consiga", aseguró.

Rahm, que dio el salto al profesionalismo tras ser el 23º en el Abierto de Estados Unidos y ya es 132º mundial, tiene previsto afianzarse en el PGA Tour, así como compatibilizar ambos circuitos y optar a la Ryder Cup.