Recital... y la duodécima

El Real Madrid conquistó su duodécima Copa de Europa y se convirtió en el primer equipo en ganar dos ediciones consecutivas de la Liga de Campeones al vencer a la Juventus gracias, entre otras muchas cosas, a su espectacular juego en la segunda parte y a la voracidad de Cristiano Ronaldo, autor de un doblete.

El equipo de Zidane consolida una era dorada al llevarse tres de las últimas ediciones de la Liga de Campeones en un año en el que se llevó la Liga y la Copa de Europa, un doblete que no lograba desde 1958. Lo hizo con un desempeño brillante en los segundos 45 minutos ante un rival aturdido por el movimiento de balón de su contrario y la presión adelantada.

Dentro del escaparate colectivo que mostró el Madrid, una figura sobresalió por encima de todas. Fue Cristiano Ronaldo, de nuevo decisivo en un partido trascendente. Ahora mismo no parece que haya otro futbolista capaz de inquietar la conquista de su quinto Balón de Oro.

Los dos equipos salieron con lo esperado: el Madrid contó con Isco y la Juventus diseñó una línea de tres centrales con la inclusión de Barzagli. Durante los primeros minutos se jugó a lo que quiso el conjunto italiano porque robó pronto y acumuló llegadas en transiciones rápidas.

El Madrid comenzó a sentirse cómodo cuando mejor cuidó el balón. El resto lo puso su dinamita, su primer remate fue gol. Llegó a los 20 minutos y fue producto de una gran combinación que inició Kroos, quien pasó a Cristiano Ronaldo, éste se la puso a Carvajal y el balón fue de nuevo para el portugués, quien conectó un mortífero remate que el pie de Bonucci desvió ligeramente.

Pero poco tiempo pasó para comprobar el impacto del tanto, pues la Juventus igualó a los 27 minutos. La acción contó con la pasividad de la defensa madridista y el resto lo hizo Mandzukic con un sorprendente remate de espaldas a la portería que sorprendió a Navas.

El equipo madridista había perdido una buena ocasión de asentarse con su gol y estuvo muy incómodo casi hasta el final de la primera parte. La Juventus enseñó el tamaño de su muro defensivo, descomunal y milimétricamente construido, y los blancos tuvieron problemas no sólo para llegar al área rival sino para progresar mínimamente en el campo ajeno. Las tablas dejaban abierta la final para una segunda parte que prometía grandes emociones.

Pero qué diferente fue lo que ocurrió en la segunda parte. De repente, se vio a un Real Madrid reconocible, un equipo capaz de recuperar pronto el balón y de manejarlo con brillantez. Sus movimientos fueron casi de ballet y la Juventus comenzó a perseguir sombras, siempre tarde.

Su segundo gol, a los 61 minutos, era la consecuencia lógica del juego. Casemiro vio la llegada de un balón y disparó desde fuera del área. Tuvo la suerte de que la pelota tocara levemente en Khedira, que despistó a Buffon.

El Real Madrid marcó la diferencia porque quiso más. Tres minutos más tarde, tras un robo de Modric, Carvajal progresó hasta la línea de fondo y sirvió para que Cristiano marcara con un habilidoso remate. Fue el decimosegundo tanto del portugués en esta Liga de Campeones, diez de ellos a partir de cuartos. Y así alcanzó los 600 tantos en su carrera. Números de leyenda.

Ahí estaba el campeón de Europa. No sólo por su ya notable diferencia en el marcador, sino por su estética. Zidane ha construido un equipo de múltiples registros que llegó al final de temporada como un cañón.

La Juventus asistía en estado de shock a la exhibición blanca. En un solo partido, la final, había recibido tantos goles como en el resto del torneo. No supo cambiar de registro. Tenía un plan, defender y contraatacar, y cuando el duelo exigió otra cosa no ofreció variantes. Cuadrado y Marchisio no aportaron nada. El conjunto turinés tendrá que seguir esperando para ganar una Liga de Campeones en este siglo.

El duelo ya sólo quedó para anécdotas. Como la entrada de Bale en el campo a 14 minutos del final para jugar en su ciudad, la expulsión de Cuadrado y el último gol madridista en el descuento, obra de Asensio tras una gran jugada de Marcelo. Así, con semejante autoridad, se coronó el Real Madrid como indiscutible rey de Europa. Otra vez. En la cima.