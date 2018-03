Regino pasa el corte en su vuelta a la nieve

Comenzó la competición en La Molina, desde ayer epicentro del snowboard mundial durante un par de días. Hubo buenos resultados para Regino Hernández, en su vuelta a las pistas tras la histórica medalla de bronce en PyeongChang. El mijeño quedó vigesimosexto en las rondas clasificatorias de una nueva prueba del Campeonato del Mundo de Snowboard, por lo que estará en las finales que se disputan hoy.

No será el único representante español, ya también estarán sus compañeros Lucas Eguibar y Laro Herrero. El vasco firmó un gran día y marcó el tercer mejor tiempo de la jornada, lo que le deja grandes sensaciones para afrontar la fecha señalada. "He hecho justo lo que habíamos hablado con los entrenadores y la verdad es que me he sentido muy cómodo. La carrera de mañana la afronto igual que hoy. Estoy feliz de saber que estoy rápido y voy a ir a por todas", comentó después. Más cerca de Regino estuvo el rider santanderino, que acabó vigesimoprimero. La cabeza fue para Pierre Vaultier, oro en Corea hace unas semanas; y el segundo escalafón para Alex Pullin, en la misma posición en el ránking mundial.

Hoy desde las 10:50, en Eurosport y Esport3, los 32 clasificados se disputarán las medallas. Las eliminatorias serán en tandas de cuatro, donde si incluyen en la misma pista saltos, dubbies y saltos. En ese sentido, será fundamental la técnica de los riders y la estrategia a tomar, lo que puede beneficiar al malagueño. Se trata de varias rondas eliminatorias, donde los más rápidos pasarán a la final.