Reunión de maestros

La tercera etapa del Legends Padel Tour concluyó con éxito. Después de pasar por La Nucía (Alicante) y Salamanca, esta iniciativa llegó a la Reserva del Higuerón, donde hizo las delicias de los aficionados que se acercaron. Confluían varios torneos en la instalación, lo que dejó un gran ambiente en el día de ayer.

Comenzó la mañana con un clínic impartido por cuatro palas de alta escuela, que dominaron el pádel mundial no hace tanto. Gastón Malacalza, Fran Iglesias, Marcelo Pérez y Hernán Flores impartieron clase junto a un grupo de 30 personas, divididas por edades.

Después, los cuatro disputaron un encuentro de exhibición que se fue hasta los dos sets y donde fue necesario disputar un tiebreak a 11 puntos para dirimir a los campeones. Las parejas estuvieron formadas por Malacalza e Iglesias frente a Pérez y Flores.

El paso por la Reserva del Higuerón dejó grato recuerdo en los organizadores, que ven como avanza la primera edición de este Legends Padel Tour. "En cada etapa todo va mejorando. Para esta incluso tuvimos publicidad en marquesinas, que para los patrocinadores es muy importante. Le vamos agregando algo diferente y novedoso. Veo compromiso de todo el mundo, por eso no me importa echarle tiempo. Marcelo vino de Bilbao y en Salamanca otro jugador se desplazó desde Argentina", comentó a Málaga Hoy Hernán Flores, principal impulsor de esta iniciativa, que alabó el escenario: "Hacía años que no venía y las instalaciones están renovadas, son increíbles. Da gusto venir porque pasas el día bien y es una experiencia linda".

Ciudad Real será el próximo destino del proyecto, que recorrerá más de media geografía nacional. No será su última parada en la provincia de Málaga, ya que en los próximos meses Marbella también disfrutará del espectáculo. Queda por decidir la fecha, que dependerá de la logística y disponibilidad de los jugadores.