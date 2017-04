Ricky Rubio, preguntado sobre su futuro: "Ellos deciden"

El base español Ricky Rubio, que firmó 2 puntos y 11 asistencias en la derrota de los Timberwolves contra Los Angeles Lakers, dijo que su prioridad para el futuro es "ganar", aunque desconoce si su futuro pasará por Minnesota.

Preguntado si tiene ganas de quedarse en la franquicia y ganar, su respuesta fue: "Tengo ganas de ganar". Al ser inquirido si su deseo era hacerlo como miembro de los Timberwolves, replicó: "Ya veremos. No es mi decisión. Tengo dos años más aquí y ellos deciden". Tras esa respuesta, Efe trató de saber si su deseo sería quedarse en Minnesota, a lo que contestó: "Ellos deciden".

Un triple sobre la bocina de D'Angelo Russell hizo inútil (110-109) el sideral partido de los compañeros de Rubio, Karl-Anthony Towns y Andrew Wiggins, la primera pareja de jugadores en la historia de los Timberwolves que logra alcanzar los 40 puntos en un solo partido. Con esa derrota el equipo se queda con una marca de 31 victorias y 49 derrotas a falta de dos partidos para el final de la temporada regular.

"Está siendo una temporada difícil, pero me he sentido muy cómodo en los últimos dos o tres meses y quiero construir en base a eso", manifestó el internacional español. "Como equipo no hemos conseguido los objetivos. Yo he vivido un año irregular, pero estoy muy contento por los últimos meses", añadió. Ya en declaraciones al resto de medios, el catalán reconoció que hoy no pudo encontrar el ritmo en ningún momento.

"Tengo que seguir tirando y confiar en el proceso. Hay muchas noches así en la NBA, pero me siento bien", apuntó. Sobre la falta de implicación de muchos de sus compañeros hoy, valoró: "Nos llevamos lo que merecimos. Jugamos sin agudeza".