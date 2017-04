El Rincón Fertilidad se atraganta en Valencia

Algo tiene Valencia que al Rincón Fertilidad se le atraganta. El cuadro costasoleño cayó derrotado en el Pabellón del Cabañal por 28-24 en un encuentro donde las de Diego Carrasco acabaron pagando su falta de acierto en los momentos clave, desaprovechando así una oportunidad importante de acercarse al cuarto, el Zuazo, que perdió en un duelo de altura con el Guardés.

No ayudó la puesta en escena del equipo. Y es que en sólo cinco minutos ya caía 5-1 debido a la buena acción de la valencianista Patri Alonso. Con un cambio táctico defensivo, el Rincón Fertilidad pudo recortar diferencias aunque sin llegar a culminar la remontada por fallos propios en momentos cruciales para igualar. Especialmente en los últimos diez minutos del primer tiempo, en los que el cuadro costasoleño apenas pudo anotar un gol debido a múltiples errores no sólo en el tiro, sino en la construcción del juego. Suerte hubo, no obstante, de llegar a la mitad del encuentro sólo tres tantos abajo (14-11).

El regreso de vestuarios sería notable para alcanzar el empate (15-15), pero una vorágine de exclusiones llegó a dejar al Rincón Fertilidad con cuatro jugadoras en campo, lo que permitió al Canyamelar Valencia recuperar el dominio del encuentro que hasta ese momento habían tomado las malagueñas y comenzar una ventaja que sería imposible de recuperar para el equipo, con Nuria Benzal y Gabriela como máximas anotadoras (6).