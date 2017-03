El Rincón Fertilidad quiere ser europeo

Si era una prueba para calibrar la madera del Rincón Fertilidad, sin duda es muy buena. Su gran momento de forma le dio una victoria de prestigio en casa del Prosetecnisa Zuazo y le acerca a Europa, ahora a un punto de las vascas. Sólo faltó la guinda de recuperar el average particular.

El conjunto de Diego Carrasco jugó un duelo muy inteligente, controlando el pulso en los momentos que ofrecía el mismo. Ante una mejor puesta en escena de las locales, las malagueñas mantuvieron la calma, y los goles de Paula, Sole, Gabriela y Jenni les mantenían en el marcador.

Durante casi toda la primera parte, el mando del electrónico era local. El acierto de Naiara e Irene Espínola les mantenía por delante, con mínimas diferencias. Cerca del descanso, dos goles de Bea Puertas daban la primera ventaja a las malagueñas, aunque el encuentro se iba empatado a vestuarios (14-14).

Tras el descanso, hubo un nombre propio, Nuria Benzal. La esteponera hizo buena la inercia positiva del final del primer tiempo y puso su dirección y sus goles para dominar los primeros diez minutos del parcial, poniendo a su equipo con tres tantos de ventaja (17-20). Además, crecían los problemas para el Zuazo con la roja a Nogales tras una dura defensa sobre Ana González.

En los últimos once minutos, el Rincón Fertilidad Málaga sufrió hasta cuatro exclusiones, pero el nivel defensivo no bajaba un solo ápice, lo cual no permitió al conjunto vasco igualar la contienda. De hecho, dos goles de Nuria Benzal y Sole López sellaron la victoria definitiva (26-28).