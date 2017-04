El Rincón Fertilidad se vuelve otra vez hundido

No pudo ser. El sueño se desvaneció prácticamente nada más desenvolverse. Un año después, sólo tuvo que transcurrir uno, el Rincón Fertilidad Málaga volvió a sufrir un duro castigo en el encuentro de cuartos de final de la Copa de la Reina. En esta ocasión cambió el verdugo, fue el Rocasa Gran Canaria ACE, que llegó a Porriño con la lección aprendida tras la derrota en Málaga en partido de liga y supo qué teclas tocar y cómo para llevarse un triunfo que fue incontestable desde el principio hasta los compases finales del encuentro.

Las jugadoras canarias entraron al partido bastante concentradas y merced a ello lograron poner un 3-0 a su favor que les permitió asentarse mejor sobre el parqué. Las jugadoras de Diego Carrasco, por su parte, demostraron pronto que no era su día. No acertaban en sus acciones, ni ofensivas ni defensivas. Intentaron tirar de casta para acortar las distancias, pero cada vez que se acercaban, las que ayer ejercieron como locales aprovechaban los errores rivales para volver a tomar distancia en el electrónico, para desesperación del entrenador de las malagueñas.

El 17-9 al descanso hizo imposible llegar con opciones al tramo final de encuentro

No había manera de cambiar la dinámica, el marcador rondaba los cuatro y cinco goles de diferencia durante muchos minutos. No obstante, el escenario se puso mucho peor aún en los instantes finales del primer tiempo. Los nervios del Rincón Fertilidad volvieron a aparecer y eso derivó en fallos con tontas pérdidas en el ataque que el Rocasa Gran Canaria supo castigar con rápidos contragolpes que parecían latigazos. No es por ello que extrañara el marcador con el que se llegó al descanso, que reflejaba un 17-9 que dejaba muy clara las diferencias y reducía a cenizas la fe malagueña para darle la vuelta al electrónico.

En el vestuario hubo charla, no había más remedio que reaccionar. No sólo para buscar la heroica, sino para impedir volver a casa con un resultado más sonrojante en contra. Entonces, al fin se pudo ver el orgullo de las chicas de Diego Carrasco. Ello les hizo tirar del carro los primeros minutos de la reanudación. No obstante, no dio para mucho sustento. En cuanto Rocasa vio que había que volver a poner toda la carne en el asador, reajustó su juego. La consecuencia, que la diferencia llegó a superar incluso los diez goles de distancia.

Para evitar que el martirio fuera a más, en los más de diez minutos de encuentro que quedaban por delante el Rincón Fertilidad Málaga hizo bien en no bajar los brazos, para al menos maquillar las distancias, y seguir luchando. No hubo mucho maquillaje, aunque al menos se logró bajar la barrera de los diez tantos para que el resultado ofreciera una derrota por 33 a 21.

Sin duda, un duro varapalo para las malagueñas, que llegaban a Porriño con ilusión, pero del que deberán levantarse fuertes y pronto para encarar el final de Liga Loterías que les espera para luchar por la cuarta plaza y soñar así con Europa.