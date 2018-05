El Rincón es un coheteLorem ipsum dolor sit amet, con ecte tuer adipi scing elit elitEl juicio por el 'Prestige' se pospone hasta el 13 d

Espectacular momento el que atraviesa el Rincón Fertilidad, que tutea y gana a los mejores equipos de España. El equipo malagueño derrotó al Rocasa Gran Canaria ACE (33-28), que se jugaba la Liga Guerreras Iberdrola en Carranque y que salió trasquilado de su visita. Las chicas de Diego Carrasco mostraron un gran nivel durante los 60 minutos y sometieron a un equipo que el próximo sábado juega la final de la Challenge Cup ante el Perla Lublin polaco, verdugo malagueño en la misma competición. Volver a Europa es una opción que no se desdeña. El equipo es sexto y deben tropezar los que van por delante, pero ahora mismo nada parece imposible para la guerreras malagueñas.

El arranque fue un intercambio de golpes, gol va, gol viene, y en apenas cinco minutos de juego ya teníamos ocho tantos en el electrónico (4-4). Fue con el crecimiento de la defensa local cuando el partido comenzó a decantarse. Con sólo dos goles concedidos más hasta el ecuador del primer tiempo, el Rincón Fertilidad Málaga empezaba a tener las primeras ventajas considerables (9-6).

De aquí al descanso, se alternaban reacciones del conjunto canario, que parecían meterle en el partido, con parciales a favor de las malagueñas que podían romper el encuentro, pero finalmente la distancia no variaba y se mantenía en tres goles al descanso (16-13).

Muy buena fue la salida de vestuarios del Rincón Fertilidad Málaga, evitando que la diferencia se redujese e incluso ampliándola. Cuando en el ecuador del segundo tiempo el marcador reflejaba cinco goles a favor del equipo local (23-18), la resistencia visitante se redujo. Viendo complicada la Liga, quizá pensó que debía guardar fuerzas para la Final de Challenge Cup.

El Rincón Fertilidad Málaga no aflojaba, seguía manteniendo el ritmo y el alto nivel de sus jugadoras. Sería injusto destacar a ninguna. Gran Diva en portería, valientes Pessoa, Do nascimento y Gandulfo, genial Boada con 8 goles y gran dirección, intensas y efectivas Sole López y Marina Martín, una gran actuación coral que se tradujo en un 33-28 que reafirma al Rincón Fertilidad Málaga como un equipo a tener en cuenta en la Liga Guerreras Iberdrola.

