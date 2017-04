El Rincón comienza la recta final del curso sin margen de error

El Rincón Fertilidad Málaga encara la recta final de la temporada. Quedan cinco partidos de Liga Loterías, Copa de la Reina mediante. Pocos encuentros donde se decidirá todo y donde no cabe espacio al error. El Granollers pone el primero de los test al cuadro costasoleño, que en Carranque defiende pista desde las 17:30 frente al Granollers.

El conjunto catalán es undécimo en la clasificación, con catorce puntos, en una temporada donde les costó arrancar. La llegada con el curso ya iniciado de Laura Steinbach supuso un plus en el salto de calidad que la jugadora alemana les suministra. Ante ello, el Rincón Fertilidad Málaga tiene las cuentas claras. Tras la derrota en Valencia, no puede permitirse más tropiezos. Sólo hay un modo de aspirar a la cuarta plaza, que en estos instantes está a tres puntos de distancia con diez en disputa: no fallar más, un pleno de victorias.

"El parón nos ha venido bastante bien, porque incluso el partido de Valencia lo disputamos con jugadoras que no habían completado la semana de entrenamientos por molestias y lesiones, así que estos días nos han servido para recuperar a la gente y tenemos de aquí a finales de mayo muchos objetivos", apunta Diego Carrasco, que analiza un encuentro "difícil" ante un Granollers que "viene de ganar en Jueves Santo al Aula", lo que les ha dado un punto más: "Están con confianza y sin nada que perder, es un equipo que creo que debería tener más puntos de los que tiene por el trabajo que ha hecho durante la temporada".